29 EYLÜL OKULLAR TATİL Mİ? Bugün okul var mı, MEB ve valiliklerden açıklama geldi mi?

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29 Eylül 2026 Salı günü için Türkiye genelinde okulların tatil edildiğine ilişkin MEB tarafından açıklanmış genel bir karar bulunmuyor.



MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre 29 Eylül normal eğitim öğretim günleri arasında yer alıyor. Ancak olumsuz hava koşulları, sel, fırtına veya başka yerel nedenlerle il ve ilçe bazında valilikler ya da kaymakamlıklar eğitime ara verme kararı alabiliyor.



Bu nedenle öğrencilerin kendi illerindeki valilik ve il milli eğitim müdürlüğü açıklamalarını ayrıca takip etmesi gerekiyor.