29 EYLÜL OKULLAR TATİL Mİ? Bugün okul var mı, MEB ve valiliklerden açıklama geldi mi?
29 Eylül 2026 Salı günü öğrenciler ve veliler “Bugün okullar tatil mi?”, “29 Eylül tatil mi?” ve “Bugün okul var mı?” sorularına yanıt arıyor. Türkiye genelinde 29 Eylül için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilmiş genel bir tatil kararı bulunmuyor. Bazı illerde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle valilik açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte 29 Eylül Salı günü okulların durumuyla ilgili son gelişmeler...
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29 Eylül 2026 Salı günü okul tatili aramaları sabah saatlerinde hız kazandı. Özellikle İstanbul, Sakarya ve Kocaeli gibi yağışlı havanın etkili olduğu kentlerde öğrenciler ve veliler valiliklerden gelebilecek son dakika açıklamalarını araştırıyor.Milli Eğitim Bakanlığının eğitim öğretim takviminde 29 Eylül için Türkiye genelini kapsayan planlı bir tatil bulunmuyor. Bu nedenle il veya ilçe bazında ayrıca alınmış bir karar olmadığı sürece okullarda eğitim öğretim devam ediyor.
29 EYLÜL OKULLAR TATİL Mİ?
29 Eylül 2026 Salı günü için Türkiye genelinde okulların tatil edildiğine ilişkin MEB tarafından açıklanmış genel bir karar bulunmuyor.
MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre 29 Eylül normal eğitim öğretim günleri arasında yer alıyor. Ancak olumsuz hava koşulları, sel, fırtına veya başka yerel nedenlerle il ve ilçe bazında valilikler ya da kaymakamlıklar eğitime ara verme kararı alabiliyor.
Bu nedenle öğrencilerin kendi illerindeki valilik ve il milli eğitim müdürlüğü açıklamalarını ayrıca takip etmesi gerekiyor.
BUGÜN OKUL VAR MI?
Türkiye genelinde yeni bir tatil kararı açıklanmayan yerlerde 29 Eylül Salı günü okullarda dersler normal şekilde devam ediyor.
İlkokul, ortaokul ve liseler için ülke genelini kapsayan bir tatil kararı bulunmuyor.
Yerel bir karar alınması halinde ise ilgili valilik tarafından hangi ilçe ve eğitim kurumlarının kapsama girdiği ayrıca duyuruluyor.
29 EYLÜL RESMÎ TATİL Mİ?
29 Eylül Türkiye'de resmî tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle kamu kurumları, okullar ve iş yerleri açısından 29 Eylül normal çalışma ve eğitim günü olarak değerlendiriliyor. 29 Eylül'de eğitim öğretimin yapılmaması için ayrıca MEB, valilik veya diğer yetkili makamlar tarafından özel bir karar alınması gerekiyor.
İSTANBUL'DA 29 EYLÜL OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul'da bugün için il genelinde okulların tatil edildiğine ilişkin İstanbul Valiliği tarafından açıklanmış bir karar bulunmuyor.
Kentte yağışlı hava etkili olduğu için “İstanbul'da okullar tatil mi?” araması öne çıkmış durumda. Ancak meteorolojik uyarı yapılması tek başına eğitim öğretime ara verildiği anlamına gelmiyor. İstanbul'da okulların tatil edilmesi halinde karar İstanbul Valiliği tarafından ayrıca duyuruluyor.
29 Eylül Salı sabahı itibarıyla İstanbul genelinde eğitim öğretime ara verilmesine ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.
SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Sakarya'da kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle okul tatili aramaları sabah saatlerinde yükseldi. Ancak 29 Eylül Salı günü için Sakarya genelinde eğitim öğretime ara verildiğine ilişkin resmî bir tatil kararı bulunmuyor. Sakarya Valiliğinden yeni bir açıklama gelmediği sürece okullarda eğitim öğretim normal şekilde devam ediyor.
KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Kocaeli'de de kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle öğrenciler ve veliler okul tatili kararını araştırıyor.
29 Eylül 2026 Salı günü için Kocaeli genelinde okulların tatil edildiğine ilişkin resmî bir açıklama bulunmuyor. Valilik tarafından sonradan il veya ilçe bazında bir karar alınması halinde açıklama ayrıca yapılacak.
HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?
29 Eylül Salı günü Türkiye genelini kapsayan bir okul tatili kararı bulunmuyor.
Bununla birlikte yerel nedenlerle bazı il, ilçe veya okullarda farklı uygulamalar görülebiliyor.
Örneğin daha önce Osmaniye'de yaşanan silahlı saldırının ardından Farabi Anadolu Lisesi'nde 28 ve 29 Eylül tarihlerinde eğitime ara verilmişti. Bu karar yalnızca ilgili okulu kapsıyor; Türkiye geneli için alınmış bir tatil kararı değil.
Bu nedenle “hangi illerde okullar tatil?” sorusunda il geneli, ilçe veya tek okul düzeyindeki kararları birbirinden ayırmak gerekiyor.
MEB 29 EYLÜL İÇİN TATİL KARARI ALDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığının 29 Eylül 2026 Salı günü için Türkiye genelindeki okullarda eğitime ara verilmesine yönelik bir açıklaması bulunmuyor.
MEB'in eğitim öğretim takviminde de 29 Eylül için planlanmış bir tatil yer almıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan yerel tatil kararları ise genellikle ilgili valilik veya kaymakamlık tarafından açıklanıyor.
VALİLİKLERDEN SON DAKİKA TATİL AÇIKLAMASI VAR MI?
Yağışlı ve rüzgârlı havanın etkili olduğu illerde valilik açıklamaları gün boyunca yakından takip ediliyor. 29 Eylül Salı sabahı itibarıyla İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'de il genelindeki tüm okulları kapsayan bir tatil kararı açıklanmadı.
Yeni bir karar alınması halinde valiliklerin resmî internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yapılması bekleniyor.
29 EYLÜL'DE OKULLAR NEDEN TATİL Mİ DİYE ARANIYOR?
29 Eylül'de okul tatili sorgularının yükselmesinin temel nedeni birçok bölgede etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgâr. Meteoroloji'nin tahminleri doğrultusunda özellikle Marmara ve çevresindeki illerde yağışlı hava etkisini sürdürüyor.
Öğrenciler ve veliler de olumsuz hava koşullarının eğitime ara verilmesine yol açıp açmayacağını araştırıyor. Ancak hava uyarısı ile okul tatili kararı aynı şey değil. Eğitime ara verilmesi için ilgili makamlar tarafından ayrıca resmî karar açıklanması gerekiyor.
BUGÜN OKULLAR AÇIK MI?
29 Eylül 2026 Salı günü, yerel olarak ayrıca tatil kararı alınmayan yerlerde okullar açık.
Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim normal takvime göre devam ediyor.
Öğrencilerin özellikle kuvvetli yağış beklenen illerde kendi valiliklerinin güncel duyurularını takip etmesinde fayda var.