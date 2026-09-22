MANİSA SALDIRGANI KİM, KAÇ YAŞINDA? Turgutlu'daki okul saldırısını kim yaptı, neden yaptı, silahı nereden buldu?

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Manisa okul saldırısı neden oldu, H.O. neden ateş açtı? sorusunun yanıtı da merak ediliyor.



Saldırının nedeni konusunda soruşturma devam ediyor.



Güncel bilgilerde şüphelinin olaydan bir gün önce okul önünde başka öğrencilerle kavga ettiği ve aralarında husumet bulunduğu ileri sürüldü. Bazı haberlerde anlaşmazlığın bir "kız meselesi" üzerinden yaşandığı iddiasına yer verildi.



Ancak söz konusu iddia saldırının nedeni konusunda resmi makamlar tarafından kesinleştirilmiş bir sonuç değil.



Bu nedenle saldırının "kız meselesi nedeniyle" gerçekleştirildiğini kesin bir ifadeyle söylemek için soruşturmanın sonucunu beklemek gerekiyor.



Polisin olaydan önce yaşandığı belirtilen kavga ile saldırı arasındaki olası bağlantıyı araştırdığı aktarılıyor.