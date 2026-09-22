MANİSA SALDIRGANI KİM, KAÇ YAŞINDA? Turgutlu'daki okul saldırısını kim yaptı, neden yaptı, silahı nereden buldu?
Manisa saldırganı kim, kaç yaşında, öğrenci mi? Turgutlu okul saldırısını kim yaptı, saldırgan yakalandı mı, neden ateş açtı ve olayda kullandığı silahı nereden buldu? Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen silahlı saldırının ardından gözler olayın şüphelisine çevrildi. Yapılan son açıklamalar ve edinilen bilgilere göre saldırının şüphelisinin 15 yaşındaki H.O. olduğu ve aynı okulda eğitim gördüğü belirlendi. Olayda 2'si ağır 10 öğrencinin yaralandığı bildirildi. Şüphelinin saldırıda kullandığı av tüfeğini nereden temin ettiği ise henüz resmi olarak açıklanmadı.
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Manisa Turgutlu'daki okul saldırısında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Manisa saldırganı H.O. kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi okulda okuyor? Manisa'daki saldırının sebebi ne, saldırgan neden ateş açtı? Silah kime ait, av tüfeğini nereden buldu? soruları olayın ardından en çok merak edilen konular arasına girdi.Sabah saatlerinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Güncellenen bilgilere göre saldırının şüphelisi 15 yaşındaki H.O. ve aynı lisede 9. sınıf öğrencisi. Son bilgilerde saldırıda 2'si ağır 10 öğrencinin yaralandığı bildirildi.
MANİSA SALDIRGANI KİM?
Turgutlu'da lise yakınındaki saldırıyla ilgili soruşturma sürerken şüphelinin 15 yaşındaki H.O. olduğu bildirildi. 2011 doğumlu olduğu belirtilen H.O.'nun saldırının yaşandığı İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gördüğü tespit edildi.
Şüphelinin çocuk olması nedeniyle açık kimliği yerine haberlerde yalnızca baş harfleri kullanılıyor.
Güncel bilgilere göre H.O., aynı okulda 9. sınıf öğrencisi. Böylece olayın ilk saatlerinde yanıtı bilinmeyen en önemli sorulardan biri de açıklığa kavuşmuş oldu. Şüphelinin okulla bağlantısı bulunmayan dışarıdan bir kişi olmadığı, okulda eğitim gören bir öğrenci olduğu bildirildi.
MANİSA SALDIRGANI KAÇ YAŞINDA?
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen saldırının şüphelisi 15 yaşında.
Edinilen bilgilere göre H.O. 2011 doğumlu ve İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 9. sınıfta eğitim görüyor. Şüpheli, olayın ardından yaya olarak bölgeden uzaklaştı ancak polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
MANİSA SALDIRGANI HANGİ OKULDA OKUYOR?
H.O.'nun saldırının meydana geldiği bölgedeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olduğu belirlendi.
Güncel bilgilerde şüphelinin okulun 9. sınıfında eğitim gördüğü aktarılırken bazı haberlerde sınıfının 9-C olduğu belirtildi.
Olayın ardından okulda tedbir amacıyla eğitim ve öğretime ara verildiği de aktarıldı.
MANİSA SALDIRGANI NERELİ?
Manisa saldırganının nereli olduğu da olayın ardından en fazla araştırılan konulardan biri oldu.
Ancak soruşturmanın bu aşamasında H.O.'nun doğum yeri veya memleketine ilişkin resmi makamlar tarafından kamuoyuna açıklanmış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.
Şüphelinin olayın meydana geldiği Turgutlu'da öğrenci olması, doğrudan Turgutlulu veya Manisalı olduğu anlamına gelmiyor. Bu nedenle resmi açıklama yapılmadan şüphelinin memleketine ilişkin iddialara temkinli yaklaşılması gerekiyor.
MANİSA'DAKİ SALDIRIDA HANGİ SİLAH KULLANILDI?
İlk belirlemelere ve olayla ilgili paylaşılan bilgilere göre saldırıda av tüfeği kullanıldı.
Şüphelinin silahla okulun bulunduğu bölgeye doğru ilerlediği anların çevredeki güvenlik kameralarına yansıdığı bildirildi.
Olaydan sonra bölgeden yaya olarak uzaklaşan şüpheli, güvenlik güçlerinin çalışmasının ardından yakalandı.
SALDIRGAN SİLAHI NEREDEN BULDU, TÜFEK KİME AİT?
Olayla ilgili en fazla merak edilen konuların başında 15 yaşındaki bir öğrencinin av tüfeğine nasıl ulaştığı geliyor.
Ancak şu ana kadar kamuoyuyla paylaşılan resmi bilgilerde saldırıda kullanılan tüfeğin kime ait olduğu, ruhsat durumu veya şüphelinin silahı nereden temin ettiği açıklanmadı.
Bu nedenle tüfeğin ailesine ait olduğu, evden alındığı veya başka bir kişiden temin edildiği yönündeki doğrulanmamış iddiaların kesin bilgi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.
Devam eden soruşturma kapsamında saldırıda kullanılan tüfeğin kaynağının da araştırılması bekleniyor.
MANİSA SALDIRISININ NEDENİ NE, H.O. NEDEN ATEŞ AÇTI?
Manisa okul saldırısı neden oldu, H.O. neden ateş açtı? sorusunun yanıtı da merak ediliyor.
Saldırının nedeni konusunda soruşturma devam ediyor.
Güncel bilgilerde şüphelinin olaydan bir gün önce okul önünde başka öğrencilerle kavga ettiği ve aralarında husumet bulunduğu ileri sürüldü. Bazı haberlerde anlaşmazlığın bir "kız meselesi" üzerinden yaşandığı iddiasına yer verildi.
Ancak söz konusu iddia saldırının nedeni konusunda resmi makamlar tarafından kesinleştirilmiş bir sonuç değil.
Bu nedenle saldırının "kız meselesi nedeniyle" gerçekleştirildiğini kesin bir ifadeyle söylemek için soruşturmanın sonucunu beklemek gerekiyor.
Polisin olaydan önce yaşandığı belirtilen kavga ile saldırı arasındaki olası bağlantıyı araştırdığı aktarılıyor.
MANİSA SALDIRGANI YAKALANDI MI?
Evet. Manisa'daki okul saldırısının şüphelisi yakalandı.
Saldırının ardından olay yerinden yaya olarak uzaklaşan 15 yaşındaki H.O., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Manisa Valiliği de silahla ateş ettiği değerlendirilen şüphelinin güvenlik güçleri tarafından yakalandığını duyurdu.
Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.
MANİSA TURGUTLU OKUL SALDIRISINDA KAÇ KİŞİ YARALANDI?
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda yaralı sayısına ilişkin bilgiler olayın ilk saatlerinde değişiklik gösterdi.
Manisa Valiliği ilk belirlemelere göre 8 kişinin olaydan etkilendiğini duyurdu. Daha sonra paylaşılan güncel bilgilerde ise 2'si ağır olmak üzere toplam 10 öğrencinin yaralandığı bildirildi.
Yaralı öğrenciler sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Son aktarılan bilgilere göre yaralanan öğrencilerden ikisinin hayati tehlikesi bulunuyor.