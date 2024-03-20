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Gündem 2024 MEB TAKVİMİ: Okullar ne zaman kapanacak 2024, okulların açılmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili ne zaman? 2024 ve 2025 eğitim öğretim yılı takvimi
Haberler Gündem Haberleri 2024 MEB TAKVİMİ: Okullar ne zaman kapanacak 2024, okulların açılmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili ne zaman? 2024 ve 2025 eğitim öğretim yılı takvimi
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2024 MEB TAKVİMİ: Okullar ne zaman kapanacak 2024, okulların açılmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili ne zaman? 2024 ve 2025 eğitim öğretim yılı takvimi

MEB'in akademik takvimine göre, okulların açılış ve kapanış tarihleri belirlendi. Öğrenciler, geçen Eylül ayında 2023-2024 öğretim yılı için sınıflarına yerleşti. İkinci dönem ise 5 Şubat'ta başladı. Öğrenciler şimdi merakla, "Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek?" gibi soruların yanıtlarını arıyorlar.

• 20 Mart 2024 - 16:36 • Son Güncelleme:
• 20 Mart 2024 - 16:36 • Son Güncelleme:
1 2024 MEB TAKVİMİ: Okullar ne zaman kapanacak 2024, okulların açılmasına kaç gün kaldı Yaz tatili ne zaman 2024 ve 2025 eğitim öğretim yılı takvimi

Okul eğitimi devam ediyor ve Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı çalışma takviminde tatil dönemlerini belirledi. İkinci dönemin ara tatili 8-12 Nisan tarihleri arasında olacak şekilde planlandı. Öğrenciler ve veliler için merak edilen yaz tatili tarihleri de belli oldu.

2 2024 MEB TAKVİMİ: Okullar ne zaman kapanacak 2024, okulların açılmasına kaç gün kaldı Yaz tatili ne zaman 2024 ve 2025 eğitim öğretim yılı takvimi
3 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, YAZ TATİLİ NE ZAMAN

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2. dönemi 5 Şubat’ta başladı, okullar 14 Haziran günü sonlanacak. Öğrenciler karnelerini de 14 Haziran’da alacak.

4 2024-2025 OKULLAR NE ZAMAN AÇIKLACAK

2024-2025 OKULLAR NE ZAMAN AÇIKLACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılında okullar 9 Eylül 2024'te açılacak.