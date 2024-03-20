2024 MEB TAKVİMİ: Okullar ne zaman kapanacak 2024, okulların açılmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili ne zaman? 2024 ve 2025 eğitim öğretim yılı takvimi

Okul eğitimi devam ediyor ve Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı çalışma takviminde tatil dönemlerini belirledi. İkinci dönemin ara tatili 8-12 Nisan tarihleri arasında olacak şekilde planlandı. Öğrenciler ve veliler için merak edilen yaz tatili tarihleri de belli oldu.