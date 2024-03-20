2024 MEB TAKVİMİ: Okullar ne zaman kapanacak 2024, okulların açılmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili ne zaman? 2024 ve 2025 eğitim öğretim yılı takvimi
MEB'in akademik takvimine göre, okulların açılış ve kapanış tarihleri belirlendi. Öğrenciler, geçen Eylül ayında 2023-2024 öğretim yılı için sınıflarına yerleşti. İkinci dönem ise 5 Şubat'ta başladı. Öğrenciler şimdi merakla, "Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek?" gibi soruların yanıtlarını arıyorlar.
• 20 Mart 2024 - 16:36 • Son Güncelleme:
• 20 Mart 2024 - 16:36 • Son Güncelleme: