16 yaşındaki Hiranur'un cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbet! Başıından tabancayla vurulmuştu

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Ona zarar vermedim, ateş etmedim. Ateş etmek için bir nedenim yok. Tahliyemi istiyorum" dedi. Diğer sanıklar Mustafa Zeybek ve Nazmi Çetin de olayla ilgilerinin olmadığını savunarak tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, Hüseyin Arda Şark’ı müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Diğer sanıklar Zeybek ve Çetin ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4’er ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, 2 sanığın tahliyesine karar verdi.