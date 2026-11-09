10 üniversite 165 personel alacak! Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte son başvuru tarihleri
Resmî Gazete'nin 9 Kasım 2026 tarihli sayısında yayımlanan ilanlarla 10 üniversite 165 akademik personel alacağını duyurdu. Başvuru şartları ve kadro dağılımları belli oldu. İşte son başvuru tarihleri ve detaylar...
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Resmi Gazete'nin 9 Kasım 2026 tarihli sayısında yayımlanan ilanlara göre 10 yükseköğretim kurumu toplam 165 akademik personel alımı gerçekleştirecek. Alımlar sağlık bilimleri, mühendislik, müzik, mimarlık, eğitim ve sosyal bilimler başta olmak üzere farklı alanlarda gerçekleştirilecek. Profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadroları için başvuru süreci resmen başladı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 105 öğretim üyesi alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, çeşitli fakülteleri ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde (SUAM) görevlendirilmek üzere 105 öğretim üyesi alımı yapacak.Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için açılan ilanlar arasında tıp, diş hekimliği, hemşirelik, eczacılık, fizyoterapi ve rehabilitasyon, beslenme ve diyetetik ile sosyal hizmet alanları yer alıyor.
Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli ve diğer illerdeki sağlık uygulama ve araştırma merkezleri için de akademik kadrolar açıldı.
Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde https://akbys.sbu.edu.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Şahsen veya posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 24 akademik personel alacak
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, 22 öğretim üyesi ve 2 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 24 akademik personel istihdam edecek.Öğretim üyeliği kadroları eczacılık, tıp, sağlık bilimleri, sağlık hizmetleri ve biyoteknoloji alanlarında açıldı.Ruh sağlığı ve hastalıkları, genel cerrahi, kulak burun boğaz hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji, biyofizik, histoloji ve embriyoloji, ebelik ve hemşirelik alım yapılacak alanlar arasında bulunuyor.Öğretim görevlisi kadroları ise ebelik ve optisyenlik alanlarında açıldı.
Başvurular 9-23 Kasım tarihleri arasında üniversitenin İstanbul Fatih'teki İnsan Kaynakları Direktörlüğüne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek.
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, 6 profesör, bir doçent ve 2 doktor öğretim üyesi istihdam edecek.Kadrolar müzik eğitimi, Türk sanat müziği, sahne sanatları, Türk halk müziği ve müzik teknolojisi alanlarında açıldı.Başvurularda akademik unvanın yanı sıra müzik icracılığı, eğitim, sahne deneyimi ve bilimsel çalışma şartları aranıyor.
Adaylar başvurularını ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde https://personelilan.mgu.edu.tr adresinden yapabilecek. Son başvuru günü sistem saat 17.00'de kapanacak.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 9 akademik personel alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 3 öğretim üyesi, 4 araştırma görevlisi ve 2 öğretim görevlisi olmak üzere 9 kişilik kadro açtı.Araştırma görevlisi alımları bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, makine mühendisliği ve endüstriyel tasarım alanlarında gerçekleştirilecek.
Yabancı Diller Yüksekokuluna 2 İngilizce öğretim görevlisi alınırken, kimya mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği alanlarında da öğretim üyeleri istihdam edilecek.Başvurular 23 Kasım'a kadar https://ubys.iyte.edu.tr adresindeki akademik personel başvuru sistemi üzerinden yapılacak.Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadrolarında giriş sınavı 7 Aralık'ta, sonuçların açıklanması ise 14 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 6 akademik personel alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 5 öğretim üyesi ile bir öğretim görevlisi istihdam edecek.Öğretim üyeliği kadroları gastronomi ve mutfak sanatları, eczane hizmetleri, fizyoterapi ve rehabilitasyon, patoloji laboratuvar teknikleri ve kimya teknolojisi alanlarında açıldı.Elbistan Meslek Yüksekokulunun Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programına ise bir öğretim görevlisi alınacak.
Başvurular https://basvuru.ksu.edu.tr adresinden çevrim içi yapılacak. Öğretim görevlisi kadrosu için son başvuru tarihi 23 Kasım, yazılı sınav tarihi ise 3 Aralık olarak belirlendi.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 5 akademik personel alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, bir araştırma görevlisi ve 4 öğretim görevlisi alımı gerçekleştirecek.Araştırma görevlisi kadrosu fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında açılırken, öğretim görevlisi alımları lojistik, Farsça mütercim ve tercümanlık, evde hasta bakımı ve üretimde kalite kontrol programlarında yapılacak.
Adayların kadroya göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 70 puan almaları ve ilan edilen özel koşulları taşımaları gerekiyor.Başvurular 23 Kasım saat 17.00'ye kadar https://kmu.edu.tr/personel adresinden yapılacak.Ön değerlendirme sonuçları 27 Kasım'da açıklanacak, giriş sınavı 1 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Nihai sonuçlar ise 4 Aralık'ta duyurulacak.
Karadeniz Teknik Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Harita ve Kadastro, Periodontoloji ve İç Mekân Tasarımı alanlarında birer öğretim görevlisi istihdam edecek.Başvurularda ilgili bölümlerden mezuniyet, lisansüstü eğitim ve ilan edilen kadroya göre mesleki deneyim şartları aranıyor.
Başvurular 9-23 Kasım tarihleri arasında https://online.ktu.edu.tr adresinden elektronik ortamda alınacak.Ön değerlendirme sonuçları 30 Kasım'da, giriş sınavı 7 Aralık'ta, nihai sonuçlar ise 14 Aralık'ta açıklanacak.
TED Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
TED Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümüne 2 doktor öğretim üyesi alımı yapacak.Adayların endüstri mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olması ve sağlık sistemlerinin yönetimi, insani yardım lojistiği, enerji sistemlerinde optimizasyon, dağıtım lojistiği veya rassal optimizasyon alanlarından en az birinde araştırma deneyimi bulunması gerekiyor.
Başvurular 9 Kasım-30 Aralık tarihleri arasında üniversitenin İnsan ve Kurumsal Kültür Başkanlığına şahsen, posta yoluyla veya jobs@tedu.edu.tr adresine e-posta gönderilerek yapılabilecek.
Kırıkkale Üniversitesi bir öğretim görevlisi alacak
Kırıkkale Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalında görevlendirilmek üzere bir öğretim görevlisi istihdam edecek.Adayların tıp fakültesi mezunu olması, anesteziyoloji ve reanimasyon alanında uzmanlık yapması ve çocuk diş hekimliğinde lokal anestezikler ile uygulama yöntemleri konusunda çalışmalarının bulunması gerekiyor.
Başvurular 23 Kasım'a kadar https://pdbilan.kku.edu.tr adresinden yapılacak.Giriş sınavı 2 Aralık'ta, nihai değerlendirme sonuçları ise 7 Aralık'ta açıklanacak.
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi bir profesör alacak
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi Psikoloji Programına bir profesör alımı gerçekleştirecek.Adayların eğitim bilimleri alanında rehberlik ve psikolojik danışmanlık bilim dalından doçentlik unvanını almış olması gerekiyor.
Başvurular 23 Kasım'a kadar üniversitenin Kocaeli Başiskele'deki adresine şahsen yapılacak.