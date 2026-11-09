10 üniversite 165 personel alacak! Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte son başvuru tarihleri

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Resmi Gazete'nin 9 Kasım 2026 tarihli sayısında yayımlanan ilanlara göre 10 yükseköğretim kurumu toplam 165 akademik personel alımı gerçekleştirecek. Alımlar sağlık bilimleri, mühendislik, müzik, mimarlık, eğitim ve sosyal bilimler başta olmak üzere farklı alanlarda gerçekleştirilecek. Profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadroları için başvuru süreci resmen başladı.



Sağlık Bilimleri Üniversitesi 105 öğretim üyesi alacak



Sağlık Bilimleri Üniversitesi, çeşitli fakülteleri ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde (SUAM) görevlendirilmek üzere 105 öğretim üyesi alımı yapacak.Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için açılan ilanlar arasında tıp, diş hekimliği, hemşirelik, eczacılık, fizyoterapi ve rehabilitasyon, beslenme ve diyetetik ile sosyal hizmet alanları yer alıyor.

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli ve diğer illerdeki sağlık uygulama ve araştırma merkezleri için de akademik kadrolar açıldı.

Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde https://akbys.sbu.edu.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Şahsen veya posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.



Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 24 akademik personel alacak



Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, 22 öğretim üyesi ve 2 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 24 akademik personel istihdam edecek.Öğretim üyeliği kadroları eczacılık, tıp, sağlık bilimleri, sağlık hizmetleri ve biyoteknoloji alanlarında açıldı.Ruh sağlığı ve hastalıkları, genel cerrahi, kulak burun boğaz hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji, biyofizik, histoloji ve embriyoloji, ebelik ve hemşirelik alım yapılacak alanlar arasında bulunuyor.Öğretim görevlisi kadroları ise ebelik ve optisyenlik alanlarında açıldı.

Başvurular 9-23 Kasım tarihleri arasında üniversitenin İstanbul Fatih'teki İnsan Kaynakları Direktörlüğüne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek.