10 milyar liralık büyük vurgun! Yalova'da ücretsiz tatil vaadiyle 36 bin kişiyi dolandıran çeteye yönelik yeni gelişme
Yalova'da, otellerinde, devre mülk ve ücretsiz tatil yapma vaadiyle ağırladıkları 36 bin kişiyi özel eğitim alan kişilerle ikna edip sözleşme imzalatarak 10 milyar liradan fazla dolandırdığı öne sürülen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı.
Zehra BAYKAL/YALOVA, (DHA)
• 29 Haziran 2024 - 12:34 • Son Güncelleme:
Zehra BAYKAL/YALOVA, (DHA)
• 29 Haziran 2024 - 12:34 • Son Güncelleme: