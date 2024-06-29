10 milyar liralık büyük vurgun! Yalova'da ücretsiz tatil vaadiyle 36 bin kişiyi dolandıran çeteye yönelik yeni gelişme

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası10 Haziran günü, 30 şüphelinin yakalanması için Yalova Merkezli, İstanbul, Aydın, Adana ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskında 29 kişi gözaltına alındı. Sorgularından sonra adliyeye çıkartılan şüphelilerden, çıkar amaçlı suç örgütünün lideri olmakla suçlanan Orhan Karaderili, eşi Elvan Karaderili ve şirketin CEO'su Tevfik Murat Talas ve reklamlarda oyuncu olarak rol alan oyuncu Yusuf Atala'nın da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklanırken, 16 kişi adli kontrol, 2 kişi de savcılık tarafından serbest bırakıldı. Gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise gözaltına alınan 10 kişiden 3’ü tutuklanırken 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.