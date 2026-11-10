10 KASIM DOLMABAHÇE SARAYI ZİYARET SAATLERİ: Bugün Dolmabahçe Sarayı ücretsiz mi? Dolmabahçe Sarayı saat kaça kadar açık, gişeler kaçta kapanıyor?

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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938’de hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde en yoğun ziyaret edilen noktalardan biri oluyor. Atatürk’ün son günlerini geçirdiği ve saat 09.05’te vefat ettiği Dolmabahçe Sarayı’na gitmek isteyen vatandaşlar da 10 Kasım Dolmabahçe Sarayı ziyaret saatleri 2026, Dolmabahçe Sarayı bugün ücretsiz mi, Dolmabahçe Sarayı kaçta açılıyor, Dolmabahçe Sarayı saat kaça kadar açık ve gişeler kaçta kapanıyor sorularını araştırıyor.

Millî Saraylar Başkanlığının güncel ziyaret bilgilerine göre Dolmabahçe Sarayı’nın gişeleri saat 09.00’da açılıyor, bilet işlemleri ise saat 17.00’de sona eriyor. Sarayın genel ziyaret saatleri 09.00-18.00 olarak uygulanıyor. 10 Kasım’da ise Atatürk’ü anma programına özel ziyaret güzergâhı uygulanıyor.