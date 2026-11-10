10 KASIM DOLMABAHÇE SARAYI ZİYARET SAATLERİ: Bugün Dolmabahçe Sarayı ücretsiz mi? Dolmabahçe Sarayı saat kaça kadar açık, gişeler kaçta kapanıyor?
10 Kasım Dolmabahçe Sarayı ziyaret saatleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 88’inci yılında Dolmabahçe Sarayı’nda anmak isteyenlerin gündeminde. “Bugün Dolmabahçe Sarayı ücretsiz mi?”, “10 Kasım’da Dolmabahçe Sarayı saat kaçta açılıyor?”, “Dolmabahçe Sarayı saat kaça kadar açık?” ve “Dolmabahçe Sarayı gişeleri kaçta kapanıyor?” sorularına yanıt aranıyor. Millî Saraylar Başkanlığının ziyaret esaslarına göre 10 Kasım’da Dolmabahçe Sarayı’nı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler ücretsiz giriş hakkından yararlanabiliyor. Sarayın gişeleri ise saat 09.00’da açılıyor ve 17.00’de kapanıyor.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938’de hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde en yoğun ziyaret edilen noktalardan biri oluyor. Atatürk’ün son günlerini geçirdiği ve saat 09.05’te vefat ettiği Dolmabahçe Sarayı’na gitmek isteyen vatandaşlar da 10 Kasım Dolmabahçe Sarayı ziyaret saatleri 2026, Dolmabahçe Sarayı bugün ücretsiz mi, Dolmabahçe Sarayı kaçta açılıyor, Dolmabahçe Sarayı saat kaça kadar açık ve gişeler kaçta kapanıyor sorularını araştırıyor.
Millî Saraylar Başkanlığının güncel ziyaret bilgilerine göre Dolmabahçe Sarayı’nın gişeleri saat 09.00’da açılıyor, bilet işlemleri ise saat 17.00’de sona eriyor. Sarayın genel ziyaret saatleri 09.00-18.00 olarak uygulanıyor. 10 Kasım’da ise Atatürk’ü anma programına özel ziyaret güzergâhı uygulanıyor.
10 KASIM'DA DOLMABAHÇE SARAYI ÜCRETSİZ Mİ?
Evet. 10 Kasım 2026 Salı günü Dolmabahçe Sarayı’nı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler ücretsiz giriş uygulamasından yararlanabiliyor.
Millî Saraylar Başkanlığının Ziyaret Usul ve Esasları’nda, 10 Kasım günü Dolmabahçe Sarayı’nı ziyaret eden tüm yerli ve yabancı ziyaretçilerin ücretsiz ziyaretçi kapsamında olduğu açıkça belirtiliyor.
Ancak 10 Kasım’daki ziyaret uygulaması normal günlerden farklı gerçekleştiriliyor. Ziyaret edilecek güzergâh, Atatürk’ü anma programı kapsamında Millî Saraylar Başkanlığı tarafından ayrıca belirleniyor.
DOLMABAHÇE SARAYI BUGÜN AÇIK MI?
Dolmabahçe Sarayı 10 Kasım 2026 Salı günü ziyarete açık.
Saray normal şartlarda pazartesi günleri ziyarete kapalı tutuluyor. Buna karşın Millî Saraylar Başkanlığının ziyaret esaslarında 10 Kasım için özel bir düzenleme bulunuyor.
Buna göre 10 Kasım’ın pazartesi gününe denk gelmesi halinde bile Dolmabahçe Sarayı ziyaretçilere açık tutuluyor.
DOLMABAHÇE SARAYI SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
Dolmabahçe Sarayı’nın gişe açılış saati 09.00 olarak uygulanıyor.
Atatürk’ü 10 Kasım’da Dolmabahçe Sarayı’nda anmak isteyenlerin yoğunluk nedeniyle özellikle sabah saatlerinde kalabalıkla karşılaşabileceğini göz önünde bulundurması gerekiyor.
DOLMABAHÇE SARAYI GİŞELERİ KAÇTA KAPANIYOR?
Millî Saraylar Başkanlığının güncel ziyaret bilgilerine göre Dolmabahçe Sarayı’nda gişeler saat 17.00’de kapanıyor.
Bu nedenle sarayı gezmek isteyen ziyaretçilerin bilet ve giriş işlemlerini saat 17.00’den önce tamamlaması gerekiyor.
DOLMABAHÇE SARAYI SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
Dolmabahçe Sarayı’nın genel ziyaret saatleri 09.00-18.00 arasında uygulanıyor. Gişeler ise ziyaret süresinin bitiminden önce, saat 17.00’de kapanıyor.
10 Kasım ziyaretlerinde ise yoğunluk ve anma programı nedeniyle belirlenen özel ziyaret güzergâhı esas alınıyor.
10 KASIM DOLMABAHÇE SARAYI ZİYARET SAATLERİ 2026
10 Kasım 2026 için öne çıkan ziyaret bilgileri şöyle:
Dolmabahçe Sarayı açık mı? Evet.
Gişe açılış saati: 09.00
Gişe kapanış saati: 17.00
Genel ziyaret saatleri: 09.00-18.00
10 Kasım’da giriş ücretli mi? Hayır. Yerli ve yabancı ziyaretçiler için ücretsiz ziyaret uygulaması bulunuyor.
Ziyaret güzergâhı: 10 Kasım Atatürk’ü anma programına özel olarak Millî Saraylar Başkanlığı tarafından belirleniyor.
DOLMABAHÇE SARAYI'NDA ATATÜRK'ÜN ODASI ZİYARET EDİLEBİLİYOR MU?
Dolmabahçe Sarayı, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatının son dönemini geçirdiği yer olması nedeniyle 10 Kasım’da özel bir anlam taşıyor.
Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 09.05’te Dolmabahçe Sarayı’nda hayata gözlerini yumdu. Her yıl 10 Kasım’da binlerce kişi, Atatürk’ü anmak ve onun son günlerini geçirdiği sarayı ziyaret etmek için Dolmabahçe’ye geliyor.
10 Kasım’da ziyaret güzergâhı normal günlerden farklı olabileceği için ziyaretçiler, Millî Saraylar Başkanlığınca belirlenen anma güzergâhını takip ediyor.