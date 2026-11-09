10 Kasım'da hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler açık mı? Sağlık kuruluşları hizmet verecek mi?
10 Kasım'da hastaneler açık mı, sağlık ocakları çalışıyor mu, eczaneler hizmet verecek mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesinde vatandaşlar sağlık kuruluşlarının çalışma takvimini araştırmaya başladı. Devlet hastaneleri, özel hastaneler, şehir hastaneleri ve aile sağlığı merkezlerinde hizmet verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Özellikle hastane randevusu bulunanlar ve ilaç almak isteyenler “10 Kasım resmi tatil mi?”, “Yarın sağlık ocakları açık mı?”, “Eczaneler saat kaçta kapanacak?” ve “Acil servisler çalışıyor mu?” sorularına yanıt arıyor. Peki, 10 Kasım 2026 Salı günü hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler açık mı? İşte sağlık kuruluşlarının çalışma düzeni ve merak edilen ayrıntılar.
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü olan 10 Kasım'da Türkiye genelinde anma törenleri düzenlenecek. Bu özel gün öncesinde sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar hastane, sağlık ocağı ve eczanelerin açık olup olmayacağını araştırıyor. 10 Kasım resmi tatil mi, devlet hastanelerinde poliklinikler çalışacak mı, özel hastaneler hasta kabul edecek mi, aile hekimleri görev yapacak mı? 10 Kasım resmi tatil kapsamında bulunmadığı için sağlık kuruluşlarında genel çalışma düzeni devam edecek.
10 KASIM'DA HASTANELER AÇIK MI?
Evet. 10 Kasım 2026 Salı günü devlet hastaneleri ve özel hastaneler açık olacak.
10 Kasım resmi tatil olmadığı için hastanelerde genel bir kapanma veya sağlık hizmetlerine ara verilmesi söz konusu değil. Sağlık kuruluşları kendi normal çalışma programları doğrultusunda hizmet vermeyi sürdürecek.
Devlet hastanelerinde poliklinik muayeneleri, doktor kontrolleri ve planlı sağlık işlemleri devam edecek. Özel hastaneler de kendi çalışma ve randevu programlarına göre hasta kabul edecek.
10 KASIM'DA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?
Evet. 10 Kasım Salı günü aile sağlığı merkezleri ve sağlık ocakları normal mesai düzeninde hizmet verecek.
Aile hekimleri hafta içi çalışma programları kapsamında hasta kabul edecek. Muayene, reçete ve diğer birinci basamak sağlık hizmetleri sürdürülecek.
10 KASIM'DA DEVLET HASTANELERİ AÇIK MI?
Evet. 10 Kasım'da devlet hastaneleri normal mesai düzeninde çalışacak.
Devlet hastanelerinde poliklinik muayeneleri, doktor kontrolleri ve planlı tedavi işlemleri devam edecek. Daha önceden alınan hastane randevuları için 10 Kasım nedeniyle genel bir iptal uygulaması bulunmuyor.
Ancak doktorların çalışma programlarında değişiklik yaşanabileceğinden vatandaşların randevularını kontrol etmesi gerekiyor.
10 KASIM'DA ÖZEL HASTANELER AÇIK MI?
Evet. Özel hastaneler 10 Kasım 2026 Salı günü hasta kabul etmeye devam edecek.
10 Kasım'ın resmi tatil olmaması nedeniyle özel sağlık kuruluşlarında genel bir kapanış uygulanmayacak. Poliklinik, muayene ve diğer sağlık hizmetleri hastanelerin kendi çalışma saatleri ve randevu programları kapsamında sürdürülecek.
10 KASIM'DA ECZANELER AÇIK MI?
Evet. 10 Kasım Salı günü eczaneler normal çalışma düzeninde açık olacak.
Vatandaşlar reçeteli ilaçlarını alabilecek, ilaç ve sağlık ürünleriyle ilgili işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Eczanelerin çalışma saatleri bulundukları il ve bölgeye göre değişebilmekle birlikte normal mesai düzeni uygulanacak. Mesai saatleri dışında ise nöbetçi eczaneler hizmet vermeyi sürdürecek.
10 KASIM'DA ECZANELER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?
10 Kasım'da resmi tatil uygulaması bulunmadığı için eczaneler normal çalışma saatlerinde hizmet verecek.
Birçok bölgede eczaneler 09.00-19.00 saatleri arasında açık bulunuyor. Ancak çalışma saatleri il ve yerel eczacı odalarının düzenlemelerine göre farklılık gösterebiliyor.
Mesai saatleri dışında ilaç almak isteyen vatandaşlar nöbetçi eczanelerden yararlanabilecek.
10 KASIM'DA MHRS RANDEVULARI İPTAL Mİ?
Hayır. 10 Kasım resmi tatil olmadığı için MHRS üzerinden alınan hastane randevuları genel olarak geçerliliğini koruyacak.
Devlet hastanelerinde muayene randevusu bulunan vatandaşlar, belirlenen saatlerde hastanelere başvurabilecek. Ancak doktorun çalışma programında değişiklik olması halinde randevu durumunun MHRS üzerinden kontrol edilmesi gerekiyor.
10 KASIM'DA ACİL SERVİSLER AÇIK MI?
Evet. Devlet ve özel hastanelerin acil servisleri 10 Kasım'da da 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.
Acil sağlık hizmetleri resmi tatil, hafta sonu veya özel gün ayrımı olmaksızın sürdürülecek. Acil müdahale gerektiren sağlık sorunlarında vatandaşlar hastanelerin acil servislerine başvurabilecek.
10 KASIM 2026 SAĞLIK KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ
Devlet hastaneleri: Açık
Özel hastaneler: Açık
Şehir hastaneleri: Açık
Üniversite hastaneleri: Açık
Hastane poliklinikleri: Normal çalışma programında
Acil servisler: 7 gün 24 saat açık
Aile sağlığı merkezleri: Açık
Sağlık ocakları: Açık
Eczaneler: Normal mesai düzeninde açık
Nöbetçi eczaneler: Mesai sonrasında hizmet verecek
SIKÇA SORULAN SORULAR
10 Kasım'da hastaneler açık mı?
Evet. 10 Kasım 2026 Salı günü devlet ve özel hastaneler normal çalışma programları kapsamında hizmet verecek.
10 Kasım'da sağlık ocakları açık mı?
Evet. Aile sağlığı merkezleri ve sağlık ocakları hafta içi normal mesai düzeninde çalışacak.
10 Kasım'da eczaneler açık mı?
Evet. Eczaneler 10 Kasım'da normal mesai saatlerinde açık olacak. Mesai sonrasında nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
10 Kasım'da devlet hastaneleri çalışıyor mu?
Evet. Devlet hastanelerinde poliklinik, muayene ve planlı tedavi hizmetleri devam edecek.
10 Kasım'da özel hastaneler çalışıyor mu?
Evet. Özel hastaneler kendi normal çalışma ve hasta kabul programlarına göre hizmet verecek.
10 Kasım'da aile hekimleri çalışıyor mu?
Evet. Aile hekimleri 10 Kasım Salı günü normal çalışma programlarına göre hasta kabul edecek.
10 Kasım'da MHRS randevuları geçerli mi?
Evet. 10 Kasım nedeniyle MHRS randevularında genel bir iptal uygulaması bulunmuyor. Hastaların randevu bilgilerini kontrol etmeleri öneriliyor.
10 Kasım'da acil servisler açık mı?
Evet. Hastanelerin acil servisleri 10 Kasım'da da 24 saat kesintisiz hizmet verecek.
10 Kasım resmi tatil mi?
Hayır. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil değildir. Bu nedenle hastaneler, sağlık ocakları ve eczanelerde genel çalışma düzeni devam edecek.
10 Kasım 2026 hangi güne denk geliyor?
10 Kasım 2026, salı gününe denk geliyor. Bu tarihte Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye genelinde anma törenleri düzenlenecek.