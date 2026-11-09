10 Kasım'da hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler açık mı? Sağlık kuruluşları hizmet verecek mi?

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Evet. 10 Kasım 2026 Salı günü devlet hastaneleri ve özel hastaneler açık olacak.



10 Kasım resmi tatil olmadığı için hastanelerde genel bir kapanma veya sağlık hizmetlerine ara verilmesi söz konusu değil. Sağlık kuruluşları kendi normal çalışma programları doğrultusunda hizmet vermeyi sürdürecek.



Devlet hastanelerinde poliklinik muayeneleri, doktor kontrolleri ve planlı sağlık işlemleri devam edecek. Özel hastaneler de kendi çalışma ve randevu programlarına göre hasta kabul edecek.