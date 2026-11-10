10 KASIM ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ 2026: Anıtkabir saat kaça kadar açık, ziyaretler ne zaman başlıyor?

3



10 Kasım’da Anıtkabir’i ziyaret etmek isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli ayrıntılardan biri ziyaretlerin başlangıç saati olacak.



Anıtkabir Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada halk ziyaretleri için kesin bir başlangıç saati verilmedi. Açıklamaya göre Anıtkabir, resmî törenin sona ermesinin ardından halkın ziyaretine açılacak.



Bu nedenle normal günlerde geçerli olan 09.00 açılış saatinin 10 Kasım için doğrudan esas alınmaması gerekiyor. Sabah saatlerinde önce devlet erkânının katılımıyla resmî tören gerçekleştirilecek, ardından vatandaşların ziyaretleri başlayacak.