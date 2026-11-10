10 KASIM ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ 2026: Anıtkabir saat kaça kadar açık, ziyaretler ne zaman başlıyor?
10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri 2026, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümünde ziyaret etmek isteyen vatandaşların gündeminde. “10 Kasım’da Anıtkabir saat kaçta açılıyor?”, “Anıtkabir saat kaça kadar açık?”, “Halk ziyaretleri ne zaman başlayacak?” ve “10 Kasım’da Anıtkabir’e saat kaçta gidilir?” sorularının yanıtları araştırılıyor. Anıtkabir Komutanlığı tarafından yayımlanan duyuruyla 10 Kasım 2026 Salı günü uygulanacak özel ziyaret programı belli oldu. Buna göre Anıtkabir, resmî törenin tamamlanmasının ardından halkın ziyaretine açılacak ve saat 22.00’ye kadar ziyaret edilebilecek.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümünde 10 Kasım 2026 Salı günü tüm yurtta düzenlenecek törenlerle anılıyor. Atatürk’ü Ankara’daki ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’de ziyaret etmek isteyen binlerce vatandaş ise günün ilk saatlerinden itibaren 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri, Anıtkabir kaçta açılıyor, 10 Kasım’da Anıtkabir saat kaça kadar açık ve Anıtkabir halk ziyaretleri saat kaçta başlayacak sorularına yanıt arıyor.
Anıtkabir’de 10 Kasım nedeniyle normal ziyaret takviminden farklı bir uygulamaya gidiliyor. Anıtkabir Komutanlığının 30 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı resmi duyuruya göre halk ziyaretleri sabah gerçekleştirilecek resmî anma töreninin sona ermesinin ardından başlayacak. Ziyaretçiler akşam saatlerine kadar Anıtkabir’e giriş yapabilecek.
10 KASIM'DA ANITKABİR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
Anıtkabir, 10 Kasım 2026 Salı günü saat 22.00’ye kadar halkın ziyaretine açık olacak.
Anıtkabir Komutanlığının açıklamasında, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümü dolayısıyla özel ziyaret düzenlemesi yapılacağı bildirildi.
Buna göre resmî törenin tamamlanmasının ardından başlayacak halk ziyaretleri saat 22.00’ye kadar devam edecek.
10 KASIM ANITKABİR ZİYARETLERİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
10 Kasım’da Anıtkabir’i ziyaret etmek isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli ayrıntılardan biri ziyaretlerin başlangıç saati olacak.
Anıtkabir Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada halk ziyaretleri için kesin bir başlangıç saati verilmedi. Açıklamaya göre Anıtkabir, resmî törenin sona ermesinin ardından halkın ziyaretine açılacak.
Bu nedenle normal günlerde geçerli olan 09.00 açılış saatinin 10 Kasım için doğrudan esas alınmaması gerekiyor. Sabah saatlerinde önce devlet erkânının katılımıyla resmî tören gerçekleştirilecek, ardından vatandaşların ziyaretleri başlayacak.
10 KASIM 2026 ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ
10 Kasım 2026 için açıklanan özel ziyaret programı şöyle:
Tarih: 10 Kasım 2026 Salı
Halk ziyaretlerinin başlangıcı: Resmî törenin sona ermesinin ardından
Anıtkabir kapanış saati: 22.00
Dolayısıyla “10 Kasım’da Anıtkabir kaçta kapanıyor?” sorusunun yanıtı 22.00 olacak. Ancak ziyaretlerin başlayacağı kesin saat resmî duyuruda ayrıca belirtilmedi.
ANITKABİR NORMALDE SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
Anıtkabir’in normal ziyaret saatleri yıl içerisindeki dönemlere göre değişiyor. Kasım ayı, kış dönemi ziyaret takvimi içerisinde yer alıyor.
Normal ziyaret düzeninde saatler şöyle uygulanıyor:
1 Şubat-14 Mayıs tarihleri arasında 09.00-16.30,
15 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında 09.00-17.00,
1 Kasım-31 Ocak tarihleri arasında ise 09.00-16.00 saatleri arasında ziyaret gerçekleştirilebiliyor.
10 Kasım 2026 tarihinde ise Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle özel program uygulanacak. Normal şartlarda kasım ayında saat 16.00’da sona eren ziyaretler, 10 Kasım’a özel olarak 22.00’ye kadar devam edecek.
10 KASIM'DA ANITKABİR'E GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ?
Anıtkabir ziyareti için giriş ücreti alınmıyor. Vatandaşlar 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde de Anıtkabir’i ücretsiz olarak ziyaret edebiliyor.
10 Kasım’da Türkiye’nin dört bir yanından yoğun ziyaretçi katılımı olması nedeniyle özellikle resmî törenin ardından giriş noktalarında kalabalık yaşanabileceği değerlendiriliyor. Anıtkabir’e gidecek vatandaşların ziyaret planlarını buna göre yapmaları önem taşıyor.
10 KASIM NEDEN ÖNEMLİ?
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde saat 09.05’te İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda hayatını kaybetti.
Her yıl 10 Kasım’da Türkiye genelinde saatler 09.05’i gösterdiğinde Atatürk için saygı duruşunda bulunuluyor. Başta Anıtkabir olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen törenlerle Atatürk sevgi, saygı ve özlemle anılıyor.
10 Kasım 2026’da da Anıtkabir, resmî törenin tamamlanmasının ardından vatandaşların ziyaretine açılacak ve ziyaretler saat 22.00’ye kadar sürecek.