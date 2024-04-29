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Gündem 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda metrobüs, tramvay, metro, otobüs, marmaray, başkentray, İZBAN bedava mı olacak?
Haberler Gündem Haberleri 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda metrobüs, tramvay, metro, otobüs, marmaray, başkentray, İZBAN bedava mı olacak?

1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda metrobüs, tramvay, metro, otobüs, marmaray, başkentray, İZBAN bedava mı olacak?

1 Mayıs İşçi Bayramı yarın kutlanacak. İşçi Bayramı ülkemizde resmi tatil olurken yurttaşlar da toplu taşımadaki durumu merak ediyor. İşçi Bayramı'nda tatil yapan vatandaşlar toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını öğrenmek istiyor. Yoğun şekilde gelen soru ise "Bugün metrobüs, tramvay, metro, otobüs, marmaray bedava mı?" şeklinde...

• 29 Nisan 2024 - 09:24 • Son Güncelleme:
• 29 Nisan 2024 - 09:24 • Son Güncelleme:
1 1 Mayısta toplu taşıma ücretsiz mi 1 Mayıs İşçi Bayramında metrobüs, tramvay, metro, otobüs, marmaray, başkentray, İZBAN bedava mı olacak

Zira, 1 Mayıs kutlamak için ya da dışarıda vakit geçirmek için toplu taşımayı kullanacak olanlar, bu soruya yanıt arıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Mayıs'ta toplu taşımanın durumu netlik kazandı. Peki, 1 Mayıs'ta Ankara, İzmir ve İstanbul'da otobüs, metrobüs, metro, vapur ve Marmaray ücretsiz mi? İşte detaylı bilgiler...

2 1 Mayısta toplu taşıma ücretsiz mi 1 Mayıs İşçi Bayramında metrobüs, tramvay, metro, otobüs, marmaray, başkentray, İZBAN bedava mı olacak



1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Geçen sene vatandaşlar 1 Mayıs'ta metrobüs, tramvay, metro, otobüs, marmaray, başkentray, İZBAN'a ücretsiz bir şekilde binmişlerdi. Herhangi bir açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.