1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda metrobüs, tramvay, metro, otobüs, marmaray, başkentray, İZBAN bedava mı olacak?

Zira, 1 Mayıs kutlamak için ya da dışarıda vakit geçirmek için toplu taşımayı kullanacak olanlar, bu soruya yanıt arıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Mayıs'ta toplu taşımanın durumu netlik kazandı. Peki, 1 Mayıs'ta Ankara, İzmir ve İstanbul'da otobüs, metrobüs, metro, vapur ve Marmaray ücretsiz mi? İşte detaylı bilgiler...