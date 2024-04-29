1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda metrobüs, tramvay, metro, otobüs, marmaray, başkentray, İZBAN bedava mı olacak?
1 Mayıs İşçi Bayramı yarın kutlanacak. İşçi Bayramı ülkemizde resmi tatil olurken yurttaşlar da toplu taşımadaki durumu merak ediyor. İşçi Bayramı'nda tatil yapan vatandaşlar toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını öğrenmek istiyor. Yoğun şekilde gelen soru ise "Bugün metrobüs, tramvay, metro, otobüs, marmaray bedava mı?" şeklinde...
• 29 Nisan 2024 - 09:24 • Son Güncelleme:
• 29 Nisan 2024 - 09:24 • Son Güncelleme: