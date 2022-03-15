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    EkonomiYurtdışından siparişte yeni dönem! Zam geldi, yüzde 30...
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    Yurtdışından siparişte yeni dönem! Zam geldi, yüzde 30...

    Yurtdışından siparişte yeni dönem! Vergi oranı değişti, o ülkeler için flaş karar! AB dışı ülkelerden kargo yoluyla gelen eşyaların gümrük vergisi yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarıldı. AB ülkelerinden değeri 150 Euro'yu geçmeyen eşyalarda vergi oranı yüzde 18 olarak uygulanacak.

    15.03.2022 - 11:48 |
    Yurtdışından siparişte yeni dönem! Zam geldi, yüzde 30...

    Resmi Gazete'de 4458 sayılı gümrük kanununun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin esasları belirleyen kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı.

    Buna göre Avrupa Birliği (AB) dışı ülkelerden posta veya kargo ile gelecek ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve kıymeti 150 Euro’yu geçmeyen eşya üzerinden alınacak maktu gümrük vergisi yüzde 20'den yüzde 30'a yükseltildi. Söz konusu eşyanın AB'den gelmesi durumunda yüzde 18 vergi ödenecek.

    Gelen eşya eğer ÖTV kanununa ekli IV sayılı listede yer alırsa bu oranlar üzerine ek yüzde 20 vergi uygulanacak.

    KİTAPLARA MUAFİYET

    Karar göre, posta ve kargo ile gerçek kişilere gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen kıymeti 1.500 Euro’yu geçmeyen kişisel kullanıma ait kitap veya benzeri basılı yayınlar için uygulanacak maktu gümrük vergisi sıfır olacak.

    Ayrıca bilgi edinme veya endüstriyel ya da ticari araştırma amaçlarına yönelik, nitelikleri veya diğer teknik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla inceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşyaya da vergi muafiyet tanınacak. (Habertürk)

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