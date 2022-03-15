Fiyatlarda rekor artış! İki yılda dörde katlandı, 20 liradan...

Koronavirüs pandemisi nedeniyle dünyada artan ham madde fiyatları pek çok sektörde olduğu gibi kâğıt ve ambalaj sektöründe de etkisini gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre 2021 yılında en yüksek fiyat artışı yüzde 168 ile selülozik kâğıtlarda gerçekleşti. En basitinden 80 gramlık A4 kâğıdı, 2020 yılında 20 TL, 2021 yılında 54 TL, bugün ise 80 liraya kadar yükseldi.

TAMAMI İTHAL EDİLİYOR

Yalnızca A4 özelinde değil, birçok sektörde kullanılan kâğıt, ürün maliyetlerine de zam olarak yansıdı. Türkiye’de son yıllarda yeni kâğıt ve kâğıt ürünleri fabrikaları açılmaya başladı ancak kâğıt üretiminde kullanılan selüloz maddesinin tamamının ithal edilmesi sebebiyle fiyatlarda artış yaşandı. Ayrıca Rusya ve Ukrayna gibi selüloz ithalatı yaptığımız ülkelerde yaşanan savaş durumu, hem tedariki hem de fiyatları uçurdu.

Sektör temsilcileri başta matbaa olmak üzere ambalaj ve son tüketilen kâğıt tarafında fiyatların geçen yıla göre yüzde 100’ün üzerinde arttığını belirtiyor. Ayrıca geri dönüşüm sektöründe de maliyetlerden kaynaklı fiyat artışlarının yaşandığı ifade ediliyor.

Toplama, ayrıştırma ve geri dönüşüm sektöründe de üretimin eskisi kadar yeterli seviyede olmadığı da söyleniyor.

"BABAYİĞİTLER ÇIKARMALIYIZ"

"İhracat tarafında iyi işlere imza atılsa da, iç piyasada üretim maliyetleri ciddi anlamda artmış durumda" diyen İstanbul Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, "Bugün mobilyadan tekstile, dayanıklı tüketim mallarından ambalaja, matbaa sektöründen promosyona kadar birçok alanda kâğıt kullanılıyor. Türkiye’nin yalnızca selüloz ithalatı 1 milyar doları geçti. Hazır kâğıt da dâhil toplam ithalat 3.2 milyar dolar" dedi.

"Kâğıt ve selüloz ithalatı yaptığımız ülkelerde bazı sorunlar var. Mesela Rusya" diyen Güleç, şu ifadeleri kullandı: Geri dönüşüm tarafında yeterli seviyede değiliz. Bu alandaki yatırımların acilen arttırılması lazım. Devletimizin kâğıt üretimi yapacak olan şirketlere teşvik vermesini istiyoruz. Türkiye orman bakımından oldukça zengin. Ancak yatırımcı yok. Nasıl ki yerli otomobilde babayiğitler çıktı, kâğıt yatırımında da babayiğitlere ihtiyacımız var. (Türkiye gazetesi)

NERELERDE KULLANILIYOR?

Ambalaj ve paketleme

Matbaa ve promosyon

İnşaat sektörü

Basım yayın

Dekorasyon

Kırtasiye

Ev temizlik sektörü

Banknot basımı