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Sinop'ta 3 bin yıllık lezzet şöleni başlıyor: 7. Lakerda Festivali kapılarını açıyor!

11.11.2026 - 14:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Sinop'ta 3 bin yıllık lezzet şöleni başlıyor: 7. Lakerda Festivali kapılarını açıyor!

Sinop'un köklü deniz ürünleri kültürünü ve gastronomi değerlerini yaşatmak amacıyla bu yıl 7’ncisi düzenlenen Sinop Lakerda Festivali, 12-15 Kasım tarihlerinde kapılarını açıyor. Tarihi 3 bin yıl öncesine uzanan lakerda geleneğini ve Karadeniz'in eşsiz lezzetlerini kutlayan festival, dolu dolu bir programla ziyaretçilerini bekliyor.

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Sinop'un deniz ürünleri kültürünü ve gastronomi değerlerini tanıtmak amacıyla bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Sinop Lakerda Festivali, 12-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Sebahattin Ali Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, kentin 3 bin yıllık lakerda geleneğine sahip olduğunu belirterek, bu kültürün geçmişten günümüze balıkların tuzlanarak ve salamura yöntemiyle muhafaza edilmesiyle yaşatıldığını söyledi.

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Geçmiş dönemlerde denizden çıkarılan amforalarda palamut kılçıklarına rastlandığına işaret eden Gürbüz, bunun bölgede balık muhafaza geleneğinin yüzyıllar öncesine dayandığını gösterdiğini vurguladı.

Karadeniz'in su yapısı ve doğal besin kaynaklarının balıkların lezzetinde etkili olduğunun altını çizen Gürbüz, Sinop'ta lakerda ve tuzlama yöntemlerinin zamanla önemli bir gastronomi ve ticaret değerine dönüştüğünü ifade etti.

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Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yılmaz Küçük ise festivalin her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü dile getirdi.

Sinop'un coğrafi konumu ve doğal zenginlikleriyle önemli bir deniz şehri olduğunu vurgulayan Küçük, festivalin deniz ürünlerinin tanıtılması ve ekonomik değer kazanmasının yanı sıra kentin diğer turizm değerlerinin tanıtımına da katkı sağladığını belirtti.

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Derneğin başkan yardımcısı Ahmet Çobanoğlu da festivalin bu yıl gastronomi ağırlıklı planlandığına işaret ederek, etkinlik alanında kapalı bir mutfak kurulacağını, alanda stantların, yiyecek ve içecek alanlarının yanı sıra müzik etkinlikleri için bir sahnenin de yer alacağını anlattı.

Dört gün boyunca söyleşi ve çeşitli etkinlikler düzenleneceğini aktaran Çobanoğlu, festivalin 15 Kasım'da yapılacak lakerda yarışmasıyla sona ereceğini kaydetti.

Lakerda yapan herkesi yarışmaya katılmaya davet eden Çobanoğlu, festivale destek veren Vali Mustafa Özarslan ve Belediye Başkanı Metin Gürbüz ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve Sinop Ticaret ve Sanayi Odası yetkililerine teşekkür etti.

 

 

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