Düzce’de sürücülere kritik uyarı: O cadde kapatıldı, alternatif güzergahlar açıklandı!

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Düzce’de asfalt çalışmaları devam ediyor. Düzce Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre, Aydınpınar Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek asfalt çalışmaları kapsamında yolun belirli bir bölümü araç trafiğine kapatıldı.