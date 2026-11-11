Düzce’de sürücülere kritik uyarı: O cadde kapatıldı, alternatif güzergahlar açıklandı!
11.11.2026 - 14:26Güncellenme Tarihi:
Düzce Belediyesi, kent merkezindeki ulaşım ağını yenileme çalışmaları kapsamında Aydınpınar Caddesi’nde geniş çaplı asfalt serimine başladı. Yürütülen çalışmalar nedeniyle Aziz Yıldırım Kavşağı ile Darıcı Sapağı arasında kalan 750 metrelik güzergâh geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.
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Düzce’de asfalt çalışmaları devam ediyor. Düzce Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre, Aydınpınar Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek asfalt çalışmaları kapsamında yolun belirli bir bölümü araç trafiğine kapatıldı.
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Çalışmalar nedeniyle Aziz Yıldırım Kavşağı ile Darıcı Sapağı arasında kalan 750 metrelik güzergâhta geçici trafik düzenlemesine gidildi.Düzce Belediyesi, çalışma süresince sürücülerin trafik yoğunluğu ve aksaklıklarla karşılaşmamaları için alternatif güzergahları tercih etmelerini istedi.
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Belediyeden yapılan açıklamada, sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri gerektiği belirtilirken, çalışmalar süresince gösterilecek anlayış için vatandaşlara teşekkür edildi.