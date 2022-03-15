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    EkonomiBendevi Palandöken: Esnafımız sigorta eğitimlerini kaçırmamalı
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    Bendevi Palandöken: Esnafımız sigorta eğitimlerini kaçırmamalı

    Uluslararası katılım belgeli sigorta ve risk eğitimlerinin devam ettiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yalnızca esnaf ve sanatkarımıza özel online olarak verilen ve uluslararası katılım belgeli sigorta ve risk eğitimleri devam ediyor. Grup grup yapılacak olan eğitimlerde ilk grup belgesini bu hafta alacak. Sigorta bilinci ve var olan risklere karşı daha bilinçli olma konularında esnafımız bu ücretsiz eğitimi kaçırmamalı” dedi.

    15.03.2022 - 09:54 |
    Bendevi Palandöken: Esnafımız sigorta eğitimlerini kaçırmamalı

    Sigorta ve risk eğitimlerinde esnafın büyük fayda sağlayacağını vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Pandemi, sel, deprem gibi birçok doğal afetin yaşandığı ülkemizde her zaman bu riskler devam edecek. Önemli olan bu yaşanacak felaketlere karşı esnafımızın tedbirlerini alması ve hangi adımı atacağını bilmesi. Bu nedenle yalnızca esnaf ve sanatkarımıza özel olarak online ve ücretsiz verilen sigorta ve risk eğitimleri devam ediyor. Bu hafta DASK’ın işletmecisi Türk Reasürans kurumu ve Axa Sigorta konut sigortaları hakkında bilgi verdi. Konfederasyonumuz ile DMW Eğitim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. arasında imzaladığımız eğitim protokolü kapsamındaki eğitimlere katılımlar artıyor fakat tüm esnaf ve sanatkârımız bir gününü ayırarak bu önemli farkındalık için eğitimlere zaman ayırmalı” ifadelerini kullandı.

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