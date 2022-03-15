Bendevi Palandöken: Esnafımız sigorta eğitimlerini kaçırmamalı

Sigorta ve risk eğitimlerinde esnafın büyük fayda sağlayacağını vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Pandemi, sel, deprem gibi birçok doğal afetin yaşandığı ülkemizde her zaman bu riskler devam edecek. Önemli olan bu yaşanacak felaketlere karşı esnafımızın tedbirlerini alması ve hangi adımı atacağını bilmesi. Bu nedenle yalnızca esnaf ve sanatkarımıza özel olarak online ve ücretsiz verilen sigorta ve risk eğitimleri devam ediyor. Bu hafta DASK’ın işletmecisi Türk Reasürans kurumu ve Axa Sigorta konut sigortaları hakkında bilgi verdi. Konfederasyonumuz ile DMW Eğitim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. arasında imzaladığımız eğitim protokolü kapsamındaki eğitimlere katılımlar artıyor fakat tüm esnaf ve sanatkârımız bir gününü ayırarak bu önemli farkındalık için eğitimlere zaman ayırmalı” ifadelerini kullandı.