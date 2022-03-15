Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Altın fiyatlarında büyük düşüş! Altında uzun zaman sonra ilk! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

ALTIN VE PETROL NEDEN YÜKSELDİ?

Altın ve petrol savaş dönemlerinde yükselen iki değerli ürün olarak karşımıza çıkıyor. Savaş döneminde nakit bulundurmak yerine altını tercih etmek, altının enflasyon karşısında değer kaybetmesinin zor olması ve fiziki olarak her an nakde çevrilebilmesi gibi kolaylıkları altına olan yatırım tercihlerini bu dönemlerde artırıyor.