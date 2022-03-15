Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Altın fiyatlarında büyük düşüş! Altında uzun zaman sonra ilk! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Altın fiyatları dibi gördü. Altın fiyatlarında büyük düşüş gerçekleşti. Vatandaşlar ise 'altın fiyatları neden düşüyor?' sorusunun cevabını arıyor. Rusya-Ukrayna savaşının tansiyonunun düşmesi, ABD Merkez Bankası Fed’in bu ay faizi artırma ihtimalinin çok yüksek olması, ABD enflasyonunun yüzde 7.9’a yükselmesi ve 40 yılın zirvesine çıkması gibi etkenler altın fiyatlarında düşüşe neden oldu. Özellikle bu hafta Fed’in vereceği faiz kararı ile Piyasalar yön bulmaya çalışacak. Fed’in faizi artırması ile birlikte dolara olan talebin artacağı beklentisiyle altında düşüş daha da hız kazandı. Geçtiğimiz hafta 2000 doların üzerinde seyreden ons altın bugün 1929 dolara kadar gerileme yaşadı. Kısa sürede altında kayıp yüzde 7’ye yaklaştı. Ons altın şu sıralar 1933 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram Altın fiyatları da ons altındaki düşüşe paralel olarak gerileme yaşadı. Geçtiğimiz hafta 970 lira seviyelerinde fiyatlanan gram altın ons altındaki düşüş ve savaş geriliminin azalmasıyla birlikte bugün 918 liraya kadar geriledi. Şu sıralar gram altın 920 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm gelişmeler...
Küresel piyasalar Rusya-Ukrayna gerginliğini fiyatlarken savaşın tansiyonunun düşmesi olumlu yansımalara neden oldu. Rusya’nın ateşkese uyması, Ukraynalı sivillerin ülkeyi terk etmesi ve iki ülke arasında anlaşma sinyallerinin ortaya çıkması altın ve petrole düşüş getirdi. Fed'in bu hafta alacağı faiz kararı da piyasalarda düşüşü destekliyor.
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasıyla piyasalarda hareketli günler yaşanmıştı. Savaşın tansiyonunun son günlerde düşmesi, saldırıların azalması, kısmi ateşkes uygulanması ve Ukraynalı sivillerin tahliyesine izin verilmesi gibi konularla birlikte tansiyonu yükselen Altın ve Petrol fiyatları gerilemeye başladı.
Geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna ile görüşmelerde olumlu adımların olduğunu söylemesiyle başlayan düşüş dalgası hız kazandı. ABD Merkez Bankası Fed'den faiz artırımı beklentisi de emtia piyasalarında düşüşe neden oluyor.
Neredeyse tüm ülkelerin Rusya’ya karşı tavır alması ve Rusya’nın ekonomik anlamda köşeye sıkıştırılmasıyla birlikte iki ülke anlaşmak için müzakerelerini devam ettiriyor.
Bunun yanında Rus güçleri Kiev’in kapısına askeri teçhizatla dayanmış durumda. Herhangi bir olumsuzluk anında savaşın ritminin değişmesi de an meselesi olabilir.
RUSYA’YA AĞIR YAPTIRIMLAR GETİRİLDİ
Rusya ekonomisine karşı getirilen ağır yaptırımlar ülkede ekonomiyi durma noktasına getirdi. Rus bankacılık sisteminin kilitlenmesi, swift sisteminden uzaklaştırılması, kredi kartlarını kullanamama, Rus vatandaşlarına sermaye kontrolü, ihracat-ithalat yasakları, Moskova Borsası’nın kapalı kalması, Ruble’nin dolar karşısında erimesi, uluslararası şirketlerin Rusya’da faaliyetlerini durdurması gibi birçok etken Rusya’yı müzakerelere itmeye neden oldu.
ALTIN VE PETROL NEDEN YÜKSELDİ?
Altın ve petrol savaş dönemlerinde yükselen iki değerli ürün olarak karşımıza çıkıyor. Savaş döneminde nakit bulundurmak yerine altını tercih etmek, altının enflasyon karşısında değer kaybetmesinin zor olması ve fiziki olarak her an nakde çevrilebilmesi gibi kolaylıkları altına olan yatırım tercihlerini bu dönemlerde artırıyor.
Petroldeki yükselişin ana nedeni ise Rusya’nın dünyanın en büyük petrol de doğal gaz tedarikçilerinden birisi olması. Rus petrolüne erişimin engellenmesi ve ülkelerin Rusya ile petrol ticareti yapmayacak olması piyasadaki arzı azalttı. Azalan arza karşılık petrol üreten ülkeler üretimlerini artırmayınca fiyatlar hızla yükselişe geçti.
Ancak ABD ve Japonya gibi ülkelerin kritik rezervlerini açması, BAE’nin petrol arzını artırmaya yönelik açıklamaları ve Venezuela ile ABD arasındaki gerilimin azalıp, Venezeula petrolünün küresel piyasalarda satışına ilişkin gelişmeler petrol fiyatlarında sert düşüşe neden oldu
Geçtiğimiz hafta 133 doları gören ve tarihi zirveyi zorlayan petrol bugün 100 dolara kadar düştü.
ALTIN NEDEN GERİLİYOR?
Rusya-Ukrayna savaşının tansiyonunun düşmesi, ABD Merkez Bankası Fed’in bu ay faizi artırma ihtimalinin çok yüksek olması, ABD enflasyonunun yüzde 7.9’a yükselmesi ve 40 yılın zirvesine çıkması gibi etkenler altın fiyatlarında düşüşe neden oldu.
Özellikle bu hafta Fed’in vereceği faiz kararı ile Piyasalar yön bulmaya çalışacak. Fed’in faizi artırması ile birlikte dolara olan talebin artacağı beklentisiyle altında düşüş daha da hız kazandı.
Geçtiğimiz hafta 2000 doların üzerinde seyreden ons altın bugün 1929 dolara kadar gerileme yaşadı. Kısa sürede altında kayıp yüzde 7’ye yaklaştı. Ons altın şu sıralar 1933 dolar seviyesinde işlem görüyor.
GRAM ALTIN DA DÜŞTÜ
Gram Altın fiyatları da ons altındaki düşüşe paralel olarak gerileme yaşadı. Geçtiğimiz hafta 970 lira seviyelerinde fiyatlanan gram altın ons altındaki düşüş ve savaş geriliminin azalmasıyla birlikte bugün 918 liraya kadar geriledi.
Şu sıralar gram altın 920 lira seviyesinden işlem görüyor.
PETROL DE GERİLİYOR
Petrol fiyatları da düşüş yaşıyor. Tarihi zirvelerin kıyısından hızlıca uzaklaşan petrol şu sıralar 100 dolar seviyelerinde bulunuyor.
KRİPTO PARALAR DA CANSIZ SEYREDİYOR
Kripto para piyasaları Kasım ayından bu yana yaşadığı ayı piyasasından kurtulamadı. Rusların para erişimin zorlaştığı nedeniyle kripto paralara yönelimin artacağı beklentisi de boşa çıktı. Lider kripto para birimi uzun süredir 38 bin dolar seviyesinde işlem görüyor. Ara sıra yükseliş hareketi gerçekleştirse de kâr satışlarıyla karşılaşıyor ve yeniden eski seviyesine hızlıca geri dönüş yapıyor. Bitcoin şu sıralar 38 bin 800 dolardan, Ethereum 2548 dolardan, Solana 79 dolardan, Ripple 0.76 dolardan, Dogecoin 0.1124 dolardan, Shiba Inu 0.00002165 dolardan işlem görüyor.
GRAM ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN NE ZAMAN?
Son haftalarda başta altın, gümüş, bakır, nikel, platin gibi değerli metallerde agresif yükselişler olduğuna dikkat çeken Memiş, “Yeni rekorlar gelebilir. Yükselişler bana 2020 yılında Covid-19 süreci dönemlerini hatırlatıyor.
O zaman ons altın 2.070 dolar seviyesine gelmişti, herkes 3.000 dolar seviyesine geleceğini düşünürken 1.678 dolar seviyesine düşmüştü. Yeni zirveler konuşuluyor. Yeni zirveler için yükselişlerin kademeli yükselişlerin haftalık bazda kalıcı olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Memiş, yıl içinde gram altın fiyatlarını 1.450 TL, ons altın fiyatlarının ise 2.150 dolar seviyesinde olacağı tahmininin halen geçerli olduğunu belirtti.
ALIM FIRSATI YÜKLENİYOR
Yatırımcılara sakin olmalarını ve varlıklarını satmamalarını öneren Memiş, yeni alım fırsatlarının geleceğini belirterek “Puslu havanın dağılmasını beklemek gerekiyor. Arkasından Amerikan Merkez Bankası faiz kararına ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararlarına bakmak gerekiyor.
Gram altın fiyatının 900 TL altına sarkması güçlü bir ihtimal. Şahsen alım için beklemenin daha sağlıklı bir karar olacağını düşünüyorum. Ons altında da 2.000 dolar altına sarkmalar olacak. Bir şey sürekli yükselmez. Birkaç hafta sabırla bekleyiniz. Yüksek fiyatlardan alanlar düşük fiyatlardan da almak isteyecektir” dedi.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.499,00Çeyrek altın satış: 1.524,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.002,00Yarım altın satış: 3.048,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 5.928,47Tam altın satış: 6.045,66
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 6.156,00Cumhuriyet altını satış: 6.249,00
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 6.133,00Ata altın satış: 6.233,00