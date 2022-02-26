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    EkonomiUkrayna Büyükelçiliği’nden ‘Bayraktar TB2’ paylaşımı: Rus konvoyu etkisiz hale getirildi
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    Ukrayna Büyükelçiliği’nden ‘Bayraktar TB2’ paylaşımı: Rus konvoyu etkisiz hale getirildi

    Rusya’nın Ukrayna üzerine yaptığı saldırılar devam ediyor. Sivilleri de hedef alan Ruslar’a karşı Bayraktar TB2’ler stratejik görevlerde bulunuyor. Ukrayna’nın Kherson şehrine giren Rus işgal konvoyunu Bayraktar TB2 SİHA’ları yok etti. Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçiliği konuyu Twitter hesabından paylaştı ve “Ukrayna Hava Kuvvetleri, Bayraktar TB2 SİHA’ları kullanarak Kherson şehrine giren Rus konvoyu etkisiz hale getirdi” denildi.

    26.02.2022 - 16:36 |
    Ukrayna Büyükelçiliği’nden ‘Bayraktar TB2’ paylaşımı: Rus konvoyu etkisiz hale getirildi

    Rusya’nın saldırısıyla başlayan Ukrayna savaşında her geçen dakika yeni gelişmeler yaşanıyor. Rusya ilerlemesini sürdürürken Ukrayna ise savunma yapmaya devam ediyor. Rusların sivil halka karşı da saldırılar düzenlediği savaşta bugün 30 katı aşkın bir apartman füze ile vuruldu ve büyük hasar aldı. Füzeyle vurulan binada can kaybı yaşanmadı.

    BAYRAKTAR TB2’LER RUS KONVOYUNU HAVAYA UÇURDU

    Türkiye’nin yerli ve milli hava savunma gücü olan Bayraktar TB2 SİHA’lar Ukrayna’da güven ortamını sağlamak için aralıksız görev alıyor. Birçok ülkenin almak için sıraya girdiği Bayraktar TB2 SİHA’lar bugün de kritik görevde bulunarak işgalci Rus ordusunu Kherson şehri girişinde imha etti. Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçiliği’nin sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Ukrayna Hava Kuvvetleri, Bayraktar TB2 SİHA’ları kullanarak Kherson şehrine giren Rus konvoyu etkisiz hale getirdi” denildi.

    SELÇUK BAYRAKTAR’DAN MİLLİ TEKNOLOJİ MESAJI

    Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 SİHA’nın Ukrayna’daki görev aldığı alanda başarılarını dile getiren tweetler paylaştı. Bayraktar tweetlerinde “Dünyada olup bitenler net bir şekilde gösteriyor ki; milli teknoloji ile güçlü ve bağımsız savunma sanayii uluslar için hayati önem taşıyor. Tam bağımsız, güçlü ve müreffeh Türkiye'nin tek yolu Milli Teknoloji Hamlesi. Rusya'nın bağımsız bir ulusun egemenliğini hiçe sayarak hukuksuzca gerçekleştirdiği işgali en sert şekilde kınıyorum. İşgale direnen Türk kardeşlerimizin vatanı Kırım ve Ukrayna'yı destekliyorum.” İfadelerine yer verdi.

    TÜM DÜNYANIN GÖZÜ BAYRAKTAR TB2 SİHA’LARDA

    Türkiye’de yaygın olarak operasyonlarda kullanılan Bayraktar TB2 SİHA’lar Azerbaycan’ın Ermenistan’la olan savaşında Azerbaycan’ın galip gelmesinde büyük rol üstlenmişti. 18 bin feet operasyonel irtifada uçuş gerçekleştiren Bayraktar TB2 SİHA, 27 saat maksimum havada kalabiliyor. Tam otomatik uçuş kontrolüne sahip Bayraktar TB2, yer sistemlerine bağlı olmadan tam otomatik iniş ve kalkış, GPS bağımlılığı olmadan sensörleriyle seyir yapabiliyor. 25 bin feete kadar yükselen TB2, 700 kilogram maksimum kalkış ağırlığıyla hareket edebiliyor. 105 beygir gücünde içten yanmalı enjeksionlu motoru olan TB2’nin yerden yükseliği 2.2 metre, kanat açıklığı 12 metre ve uzunluğu da 6.5 metre boyutlarında. 300 litre benzin deposu kapasitesi olan TB2’nin maksimum hızı da 70 knot ve 120 knot arasında değişiyor.

    GERÇEK ZAMANLI AKTARMA VE GÖRÜNTÜLEME YAPABİLİYOR

    Dünyada eşi benzeri olmayan özelliklere sahip olan Bayraktar TB2 SİHA, gecikmesiz olarak yüksek çözünürlükle canlı yayın yapabiliyor. Görüntüleri arşivleme özelliğine de sahip TB2 eşsiz er kontrol istasyonu özellikleriyle gücünü daha da artırıyor.

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