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GündemTekirdağ’ın saklı cenneti İkiz Göller sonbahar renklerine büründü: Ortaya kartpostallık manzaralar çıktı!
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Tekirdağ’ın saklı cenneti İkiz Göller sonbahar renklerine büründü: Ortaya kartpostallık manzaralar çıktı!

13.11.2026 - 10:31Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yer alan ve bölgenin öne çıkan ekoturizm duraklarından biri olan İkiz Göller, sonbahar mevsimiyle birlikte adeta bir renk cümbüşüne büründü. Gölleri çevreleyen ormanlık alandaki ağaçların sarı, yeşil ve kahverenginin farklı tonlarına dönüşmesiyle ortaya çıkan kartpostallık manzaralar, şehir stresinden uzaklaşmak isteyen doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının akınına uğruyor.

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1Tekirdağ’ın saklı cenneti İkiz Göller sonbahar renklerine büründü: Ortaya kartpostallık manzaralar çıktı!

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan ve bölgenin önemli ekoturizm alanları arasında yer alan İkiz Göller, sonbaharın gelişiyle güzel manzaralara sahne oldu.

2Tekirdağ’ın saklı cenneti İkiz Göller sonbahar renklerine büründü: Ortaya kartpostallık manzaralar çıktı!

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Ağaçların sarı, yeşil ve kahverenginin farklı tonlarına büründüğü bölgede, sonbahar renkleri doğayla bütünleşti. Göllerin çevresindeki ağaçlarda oluşan renk değişimi, ziyaretçilere görsel şölen sundu.

3Tekirdağ’ın saklı cenneti İkiz Göller sonbahar renklerine büründü: Ortaya kartpostallık manzaralar çıktı!

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Doğal güzelliğiyle dikkati çeken İkiz Göller, özellikle doğayla vakit geçirmek isteyenlerin ilgisini çekiyor.

4Tekirdağ’ın saklı cenneti İkiz Göller sonbahar renklerine büründü: Ortaya kartpostallık manzaralar çıktı!

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Göl çevresinde yürüyüş yapan ve manzaranın keyfini çıkaran ziyaretçiler, sonbaharın oluşturduğu renk cümbüşünü fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor.

5Tekirdağ’ın saklı cenneti İkiz Göller sonbahar renklerine büründü: Ortaya kartpostallık manzaralar çıktı!

Kent yaşamının yoğunluğundan uzaklaşmak isteyenlere doğal bir ortam sunan İkiz Göller, sonbahar mevsiminde de doğaseverlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

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