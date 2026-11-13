Bingöl’de kış hazırlığı hız kazandı: Her eve 10 ton odun gidiyor ama bahara bile yetmiyor!

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Soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte yakacak hazırlığının köy yaşamındaki önemi bir kez daha ortaya çıktı. Köy sakinlerinden Ali Geyik, her evin kış boyunca yaklaşık 5 ton odun tükettiğini, yapılan hazırlıkların bahar aylarına kadar dahi yetmediğini ifade ederek, "Odunlarımızı tartıyoruz. Kömürlerimiz, odunlarımızı ayırıyoruz.