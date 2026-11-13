Bingöl’de kış hazırlığı hız kazandı: Her eve 10 ton odun gidiyor ama bahara bile yetmiyor!
13.11.2026 - 10:54Güncellenme Tarihi:
Bingöl’ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından köylerde kış hazırlıkları hız kazandı. Dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışına karşı önlem alan köylüler, kış mevsimini rahat geçirebilmek için tonlarca odun ve kömürü stoklamak adına yoğun mesai harcıyor.
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Soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte yakacak hazırlığının köy yaşamındaki önemi bir kez daha ortaya çıktı. Köy sakinlerinden Ali Geyik, her evin kış boyunca yaklaşık 5 ton odun tükettiğini, yapılan hazırlıkların bahar aylarına kadar dahi yetmediğini ifade ederek, "Odunlarımızı tartıyoruz. Kömürlerimiz, odunlarımızı ayırıyoruz.
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Kış ayları çok soğuk geçiyor bir iki metre kar yağıyor. O yüzden her eve 5-10 ton odun gidiyor, bahara kalmıyor bile. Hazırlığımızı yapmazsak kışın perişan oluruz. Onun için zamanında odunlarımızı içeri alıyoruz" dedi.
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