Para iadesi ile ilgili flaş açıklama! Fiş ya da fatura ile başvurulacak, 5 yıl şartı...

OGS uygulaması 1999 yılında başladığında, cihazlar 40 dolardan başlayan bedelle alınırken, zaman içinde hem cihazlar ucuzladı hem de cihaz veren banka sayısının sisteme dahil olmasıyla cihaz bedeli 13 dolara kadar düşmüştü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 1 milyon 200 bin kişinin kullandığı OGS’yi kaldırarak, 31 Mart’tan itibaren ücretli tüm köprü, otoyol ve tünel geçişlerinde HGS’ye geçildiğini açıklamasının ardından, 40 dolara kadar varan depozito ücretlerinin ne olacağı tartışması bitmedi. CHP Milletvekili Burhanettin Bulut’un yazılı soru önergesine Bakanlığın “OGS cihazı yerine ücretsiz olarak HGS etiketi verileceği için OGS cihazı alınırken ödenen cihaz bedeli ile OGS-HGS ürünleri arasındaki fiyat farkı iade edilmeyecek” yanıtını verdi. Bu yanıta Bulut’un ‘1 milyon 200 bin kişinin parasının üzerine yattılar’ tepkisinin üzerine Karayolları Genel Müdürlüğü “Bahsedilen depozito bedeli olmayıp, vatandaşlarımızın OGS cihazını alırken ödemiş oldukları OGS Cihaz Bedelidir. OGS cihazları 31 Mart 2022’ye kadar kullanılmış ve HGS’ye geçiş sürecinde HGS cihazı ile ücretsiz olarak değiştirilmiştir” açıklaması yaptı. Tüm bu tartışmaların ardından Hürriyet’in sorularını yanıtlayan TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün “Bahsedilen depozito değil, OGS cihaz bedeliydi” sözlerinin hukuki dayanaktan yoksun olduğunu söyledi. Bunun Tüketici Kanunu hükümlerine aykırı olduğuna dikkat çeken Ağaoğlu, gerekçesini şöyle anlattı:

HUKUKİ DAYANAK

“Karayolları açıklamasında cihazı tüketicinin, para verip satın aldığı söyleniyor. Bu hayatın olağan akışına aykırı, hukuki dayanaktan yoksun. Çünkü tüketicinin o cihazı Karayollarındaki paralı köprü, otoyol, tünel gişelerinden geçişin dışında kullanması mümkün değil; dolayısıyla tüketici başka bir yerde kullanamayacağı cihazı niye satın alsın? O hizmeti satanlar, paralı köprü otoyol, tünel işletmeciliği yapan şirketler bu cihazı işlerinin bir parçası olarak tüketiciye vermek zorundadır. Vatandaşların cihaz için ödemiş oldukları bedel ise o cihazın kırılması, çaldırılması, kaybolması gibi durumlara karşı güvence amaçlıdır, depozitodur. Tıpkı internet hizmeti sunan servis sağlayıcıların modemleri; uydu televizyonu hizmeti verenlerin dekoder cihazlarına verilen güvence bedelleri gibi. Tüketici taahhüt süresi sonunda bu cihazları şirketlerin bayilerine teslim eder ve parasını alır. Hizmet bittiğinde o cihazlar tüketicinin hiç bir işine yaramaz, başka bir yerde kullanamaz. Dolayısıyla OGS cihazları da tüketicinin işine yaramadığından depozito bedelinin iade edilmesi gerekir. HGS etiketi verildiyse ikisi arasındaki farkın ödenmesi gerekir; onun yerine o denemez; cihazla etiket fiyatı aynı olamaz.”

‘HEYETE BAŞVURUN’

Mağdur olanların Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabileceğini söyleyen Ağaoğlu Tüketici Hakem Heyeti’ne gidilebilmesi için de cihazların 5 yıldan eski olmaması gerektiğini vurguladı. Fiş ya da faturası elinde olanların başvuru yapabileceğine dikkat çeken Ağaoğlu, başvuru koşullarını ve uyarılarını şöyle özetledi: “Cihazı 5 yıldan eski olmayan, elinde fiş ya da faturası bulunan tüketiciler, cihazı aldıkları bankaya başvurarak, depozito bedellerinin kendilerine verilmesini talep etmeliler. Reddedilirlerse, Tüketici Hakem Heyetine Başvurarak ödedikleri depozito bedelinin, HGS etiketiyle olan farkının iadesini isteyebilirler.”

5 YIL ŞARTI

Cihazı 5 yıldan eski olanlar ile elinde fiş ya da faturası olmayanların başvuruda bulunamayacağını kaydeden Aydın Ağaoğlu, “1.2 milyon cihazı evinde olan tüketicilerin büyük bölümü ödeme makbuz, fişini bulamayacak. Belki yüzde 15-20’si fişini, faturasını saklıyor ve de cihazı 5 yıldan eski değilse bedel iadesi için girişimde bulunabilecek. Cep telefonu gibi bu elektronik cihazların kullanım ömrü, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği gereği 5 yıldır. Bu nedenle 7 yıldır aynı cihazı kullanan itiraz edemez, depozitonun iadesini isteyemez. Tüketici Hakem Heyeti’ne sadece bireyler başvurabilir, şirketler değil” diye konuştu.