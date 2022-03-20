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    EkonomiKur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminde süre yarın doluyor! Güncel rakamlar...
    HaberlerEkonomi Haberleri Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminde süre yarın doluyor! Güncel rakamlar...
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    Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminde süre yarın doluyor! Güncel rakamlar...

    Kur korumalı mevduata ilk katılan hesapların vade süresi yarın doluyor. Peki hesaplara ödenecek kur farkı ne kadar olacak?

    20.03.2022 - 15:26 |
    Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminde süre yarın doluyor! Güncel rakamlar...

    Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminde 3 aylık hesapların vadesi önümüzdeki hafta yani yarın doluyor. Bu 3 aylık süreçte vatandaşın getirisi ne kadar oldu? İşte cevabı...

    CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş konuyla ilgili şu bilgileri aktardı: "Kur Korumalı Mevduat sistemi uygulamasıyla birlikte 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren vatandaşın Kur Korumalı Mevduat sisteminin açılmasına izin tanındı. Hesapların vadeleri 90 günden kısa olmayacak şekilde vatandaş sistem içerisinde hesaplarını açtı.

    SÜRE YARIN DOLUYOR

    Bu doğrultuda Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat sisteminde ilk 3 aylık vade 21 Mart tarihinde yani yarın doluyor. Bu durumda ise 2 önemli soru öne çıkıyor:

    BU HESAPLAR İÇERİSİNDE NE KADAR TUTAR BİRİKTİ?

    Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu verilerine göre Mart ayı itibarıyla hesaplardaki toplam tutar 561 milyar liranın üzerine çıktı. Türk Lirasında kalıp Kur Korumalı hesaba geçenlerin 3 aylık süre sonunda yaklaşık yüzde 22 getiri faizi alacağı belirtiliyor.

    UYGULAMANIN BÜTÇE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ NE OLACAK?

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, sistemin bütçe üzerindeki tahmini yükünün 12,5 milyar lira olacağını söyledi. Tabi önümüzdeki süreçte de güncel rakamlar ortaya çıkacaktır."

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