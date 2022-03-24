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    EkonomiEnerji fiyatları, KDV ve enflasyon ile ilgili son dakika açıklaması! Merkez Bankası Başkanı duyurdu: Riskler yakından takip ediliyor
    HaberlerEkonomi Haberleri Enerji fiyatları, KDV ve enflasyon ile ilgili son dakika açıklaması! Merkez Bankası Başkanı duyurdu: Riskler yakından takip ediliyor
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    Enerji fiyatları, KDV ve enflasyon ile ilgili son dakika açıklaması! Merkez Bankası Başkanı duyurdu: Riskler yakından takip ediliyor

    Enflasyon, büyüme ve döviz kurları, KDV ve enerji fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması! Yatırımcılar bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Yüksek frekanslı veriler ilk çeyrekte de büyümenin güçlü olduğunu gösteriyor. Baz etkisinin kalkmasıyla dezenflasyonist süreç başlayacak. Kur korumalı mevduat ve Yuvam hesapları ile döviz kurları için sağlıksız fiyat oluşumunun önüne geçildi" dedi.

    24.03.2022 - 11:33 |
    Enerji fiyatları, KDV ve enflasyon ile ilgili son dakika açıklaması! Merkez Bankası Başkanı duyurdu: Riskler yakından takip ediliyor

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkilileri 2022 yılının ilk yatırımcı toplantısında yatırımcılarla bir araya geldi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon, ekonomik büyüme ve döviz kurları konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

    Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, baz etkisinin kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını ifade ederek, verilerin Türkiye ekonomisinin 2022 yılının ilk çeyreğinde güçlü büyüme göstereceğine işaret ettiğini açıkladı.

    Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    İktisadi faaliyet güçlü seyrini sürdürmekte, iktisadi faaliyet yılın ilk çeyreğinde de güçlü seyrediyor. Yönetilen ve yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatları tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı.

    "ÜFE TÜFE MAKASA HAM VERİLERİN GÖSTERDİĞİNDEN DAHA DÜŞÜK"

    Son dönemde ÜFE TÜFE makası ham verilerin ima ettiğinden daha düşüktür. Uzun vadeli yatırım kredilerini önemserken bireysel kredilerin yavaşlamasının enflasyonu destekleyeceğini düşünüyoruz.

    "LİRALAŞMA FİYAT İSTİKRARINDA ASLİ UNSUR"

    Son bir yıldır geliştirdiğimiz proaktif rezerv yönetim stratejimizi son aylarda çeşitlendirdik. TCMB olarak aynı kararlılıkla rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Liralaşma stratejisi fiyat istikrarında asli unsurdur. (Sabah)

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