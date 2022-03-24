Ticaret Bakanlığı'ndan son dakika 'şeker' açıklaması! Harekete geçildi

Ticaret Bakanlığı tarafından son dönemde fiyatı yüzde 170 artan temel gıda ürünü şekerin stoklanması ve rekabetin bozulmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların temel gıda ürünleri arasında yer alan şekerde adil rekabeti bozan faaliyetlerin olduğuna dair son dönemde kamuoyuna yansıyan hususların işleme alınarak, şeker fabrikaları nezdinde Ticaret Bakanlığı tarafından incelemeler yapıldığı belirtilerek, “Ticaret Bakanlığı olarak hem düzgün iş yapan tacir ve esnafımızı hem de tüketicimizi korumak için serbest piyasa koşulları içinde bütün tedbirleri kararlılıkla almaya devam etmekteyiz” ifadelerine yer verildi.

800 TL'YE KADAR ÇIKTI

Ayçiçek yağından sonra sıra şimdi de şekere geldi. Şeker fiyatları 800 TL'ye kadar çıktı. Pandemi sonrasında bozulan üretim ve tedarik zincirleriyle fiyatı artan gıda ürünleri, fırsatçıların yeni oyun alanı oldu. Ayçiçeği yağının ardından şimdi de şekerde fahiş fiyat artışları dikkat çekiyor. Özellikle gıda sanayicisinin kullandığı şekerin fiyatı üç kat arttı. Geçen yıl 50 kg'lık 1 torba toz şeker 200 liradan satılırken, 2022 başında 455 TL'ye çıktı. Geçen hafta ise özel fabrikalarda 600 lira olan torba şekerin fiyatı 800 liraya kadar yükseldi. Türkşeker stoklarının ağustos ayına kadar yeteceği söyleniyor. Piyasada ise fiyatlar spekülatif şekilde artıyor. Özelleştirilen şeker fabrikalarının hem kendi ürettikleri şekeri hem de devlete ait fabrikalardan aldıkları şekeri 690 lira ile 800 lira arasında değişen piyasaya vermeye başladıkları belirtiliyor.

Şeker fiyatlarındaki artış üzerine Türkşeker perakende müşterilerine ağırlık vermiş durumda. Stokçuluğu önleme ve tüketiciyi korumaya odaklanan Türkşeker'e bağlı fabrikalar günlük en fazla 500 ton satış yapabiliyor. Ancak yaşanan duruma stokçular ve özel şeker fabrikalarının fahiş zamları da eklenince fiyat politikaları alt üst olmuş durumda. Şeker satışı yapan özel fabrikaların "1 ay sonra sanayiye şeker satışını durduracağız" gibi söylemlerde bulunması da paniği artırdı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan sanayiciler özel şeker fabrikalarının bu tutumunun tamamen bir fırsatçılığa döndüğünü söyledi.

DÜNYADA DA YÜKSELİYOR

Pandemi sonrası bozulan üretim dengelerinden en fazla etkilenen sektörlerin başında şeker geliyor. Dünyanın en büyük şeker üreticisi konumundaki Brezilya'da meydana iklim olayları üretimi olumsuz etkiledi. Dünyanın en büyük ikinci şeker ihracatçısı konumundaki Tayland'da yaşanan üretim düşüşü de fiyatları yukarı yönlü destekledi. Rusya ve Ukrayna arasında patlak veren savaş ise hem ticaretin hem de birçok yerde üretimin durmasına neden oldu. Türkiye, Rusya, Fransa, Almanya, ABD'nin ardından pancar şekeri üretiminde dünyada 5'inci sırada. Dünya genelinde kamış ve pancardan şeker üreten ülkeler arasında ise Türkiye 13'üncü sırada.