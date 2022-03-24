Altında kritik gün! Altın fiyatlarıyla ilgili peş peşe tahminler geldi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması. Altın fiyatlarıyla ilgili flaş uyarılar peş peşe geldi. Altın fiyatlarında düşüş başladı. Vatandaşlar 'Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL, altın alınır mı, altın düşer mi?' gibi soruların yanıtlarını arıyor. Öte yandan 1944 dolardan açılan ons altın hafif gerileme kaydederek 1939 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1937 dolar, en yüksek ise 1948 dolar seviyeleri görüldü. Bugüne 926 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 925 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 921 lira, en yüksek ise 928 lira seviyeleri görüldü. Piyasa uzmanlarından ise altın fiyatlarıyla ilgili peş peşe tahminler geldi. İşte altın fiyatlarıyla ilgili güncel rakamlar ve uzman yorumları...
Altın fiyatları tarafından küresel ve iç piyasalar takip ediliyor. Rusya-Ukrayna arasında çatışması ortamı, FED üyelerinin konuşmaları da yakından takipte altında. ONS altın fiyatları için ise bu gelişmeler etkili oluyor. Peki, altın fiyatları ne olacak? Gram altın fiyatı düşecek mi çıkacak mı? İşte detaylar...
Küresel çapta artan enflasyonist eğilim yatırımcıları güvenli liman altına yönlendirirken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkı para politikasına ilişkin adımları altın piyasası üzerinde etkili oluyor. Altın fiyatlarında yön, yükselen enflasyon ve Fed’in şahin söylemleri arasında sıkışmış durumda.
Geçtiğimiz günlerde Fed Başkanı Jerome Powell, yükselen enflasyonu dizginleyebilmek için mayıs ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda faiz oranlarının 50 baz puan artırılabileceğini söyledi. Fed üyeleri ise Powell’ın söylemlerini destekledi.
ALTINDA YÖNÜ FED VE ENFLASYON BELİRLİYOR
Fed cephesinden gelen şahin söylemler ABD 10 yıllık tahvil faizlerini yükseltirken, altın fiyatlarında aşağı yönlü bir baskı oluşturdu. Ancak Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları ve buna karşılık olarak Rusya’ya uygulanan yaptırımlar jeopolitik riskleri körüklüyor.
Emtia fiyatlarının sert yükselmesi enflasyon tehdidini beraberinde getirirken, bu durum altın fiyatlarında yönü yukarıya taşıyor.
ALTIN YATIRIMCILARININ GÖZÜ BRÜKSEL’DE
Öte yandan geçtiğimiz günlerde ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden’ın Avrupa ziyareti sırasında Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları açıklayacağını duyurmuştu
Biden, bugün Brüksel’de gerçekleştirilecek olan NATO Liderler Zirvesi’ne katılacak. Biden’ın burada Rusya’ya ilişkin yaptırımları açıklaması bekleniyor.
ONS ALTIN HAFİF GERİLİYOR
Geçtiğimiz güne 1921 dolardan başlayan ons altın 1948 dolara kadar arttıktan sonra yüzde 1.16 oranında yükselişle 1944 dolardan kapandı.
Bugün 1944 dolardan açılan ons altın şu dakikalarda hafif gerileme kaydederek 1939 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1937 dolar, en yüksek ise 1948 dolar seviyeleri görüldü.
GRAM ALTIN DÜŞÜYOR
Yurt içinde ise gram altın fiyatı, ons altındaki hareketlere paralel bir seyir izliyor. Geçtiğimiz güne 915 liradan başlayan gram altın 929 liraya kadar yükseldikten sonra yüzde 1.32 oranında artışla 926 liradan kapandı.
Bugüne 926 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 925 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 921 lira, en yüksek ise 928 lira seviyeleri görüldü.
GRAM ALTIN NE OLACAK?
Altında teknik görünüm gibi konularda yorum yapan İslam Memiş, gram altın fiyatları için tahmin ve öngörülerini paylaştı.Memiş, ONS altın fiyatında 1900-1950 dolar aralığını takip ettiğini belirterek kısa vadede ONS altında 1900 seviyesinin altında 1880 dolar destek seviyesini takip etmeyi sürdüreceğini vurguladı.Tahvil faizlerinde agresif bir şekilde yükselişe dikkat çeken Memiş, ONS altında toparlanmanın gözlemlendiğini ifade etti.
"BASKILIYORLAR"
İslam Memiş, “ONS altının yükselmesi demek faizlerin düşmesi demek ama tam tersi merkez bankaları faiz artırma sürecinde. Enflasyon yükselmeye devam ediyor.
Eğer ONS altın fiyatı yüksekte kalmayı devam ettirirse başta FED ve merkez bankaları için risk oluşturur. 2000 bin dolar üstünü istemiyorlar, baskılıyorlar.” dedi.
İSLAM MEMİŞ’TEN ALTIN FİYATLARI UYARISI
Gram altın alırken dolar/TL’yi mi yoksa ONS altını mı takip edelim? sorusuna İslam Memiş şöyle cevap verdi:“Benim için her iki faktör de önemli. Dolar/TL’de yatay bir süreç görüyoruz. 14,70 - 14,90 aralığına sıkışmış bir fiyatlama var. Gelen haber akışlarına göre, ya yukarı yönlü ya da aşağı yönlü bir hareket göreceğiz...
Ben dolar/TL kurundaki hareketliliğin gram/TL üzerindeki etkisinin biraz daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Çünkü ONS tarafında yükselişler kalıcı olmuyor. Gram/TL üzerindeki fiyatlamaları bence dolar/TL üzerinden takip etmek daha isabetli olur.”
ALTIN YATIRIMCISI DİKKAT! GRAM ALTIN FİYATI...
Gram altın fiyatları için de öngörüsünü paylaşan İslam Memiş, “Gram altın fiyatında 900 TL altına sarkma ihtimalini kuvvetli görüyorum. Bu öngörümde 3 haftadır bir değişiklik yok. Gram altın fiyatı 940-960 bandına gittiği zaman yatırımcıya 900 TL seviyesi üzerinde kişisel olarak altın almayı tercih etmiyorum.
850-900 bant aralığından kademeli alımın daha isabetli olacağını ifade etmiştim. Yine öngörüm devam ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.
GRAM ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ?
Gram altın fiyatı için düşüş olabileceğine dikkat çeken Memiş, “Gram altın fiyatında geçen hafta 895 TL seviyesi görüldü. Tekrar 900 TL seviyesinin altına sarkma ihtimali kuvvetli. Gram altın fiyatında yıl içerisinde 1450 seviyesini halen bekliyorum.” dedi.
GRAM ALTIN FİYATINDA ALIM FIRSATI NERESİ OLUR?
İslam Memiş, gram altın için alım fırsatı rakamını da paylaştı. Memiş, 4 haftalık kısa vade için 850-900 lira bant aralığının gram altın yatırımcısı için alım fırsatı vereceğini belirtti.
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 1.500,00SATIŞ(TL) 1.519,00
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 3.003,00SATIŞ(TL) 3.036,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 5.988,00SATIŞ(TL) 6.052,00