Altında kritik gün! Altın fiyatlarıyla ilgili peş peşe tahminler geldi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

İSLAM MEMİŞ’TEN ALTIN FİYATLARI UYARISI

Gram altın alırken dolar/TL’yi mi yoksa ONS altını mı takip edelim? sorusuna İslam Memiş şöyle cevap verdi:“Benim için her iki faktör de önemli. Dolar/TL’de yatay bir süreç görüyoruz. 14,70 - 14,90 aralığına sıkışmış bir fiyatlama var. Gelen haber akışlarına göre, ya yukarı yönlü ya da aşağı yönlü bir hareket göreceğiz...