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    Moskova Borsası işlemlere başlıyor

    Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte işlemleri durdurulan ve yaklaşık 1 aydır kapalı kalan Moskova Borsası bugün yeniden sınırlı hisse ile işlem görmeye başlayacak.

    24.03.2022 - 11:17 |
    Moskova Borsası işlemlere başlıyor

    Savaşın etkilerinin hafiflemeye başlamasıyla birlikte Moskova Borsası da bugün açılıyor. Büyük ekonomik yaptırımlarla karşılaşan Rusya'daki şirketin Işlem gördüğü Moskova Borsası saat 09:50 ile 14:00 arasında işlemlere açık olacak. 24 Şubat'tan bu yana kapalı olan Moskova Borsası'nda açığa satış işlemleri yapılamayacak.

    SINIRLI SAYIDA HİSSE İŞLEM GÖRECEK

    Rusya Merkez Bankası tarafından işlemlerin durdurulduğu Moskova Borsası'nda sınırlı sayıda hissenin işlem görmesine izin verildi. Bu hisseler arasında Sberbank, VTB, Rosneft ve Gazprom da bulunuyor.

    RUBLE ÇÖKMÜŞ, MOSKOVA BORSASI SERT DÜŞMÜŞTÜ

    Rus para birimi Ruble karşısında tarihi düşük seviyelere gerilerken Moskova Borsası da tarihinin en büyük gerilemelerinden birini yaşamıştı. Ukrayna'ya saldırısının bedelini batı ülkeleri Rusya'ya ağır ekonomik yaptırımlarla ödetirken yabancı ve Rus yatırımcılar satış yaparak paralarını kurtarmanın peşine düşmüştü.

    ÜLKEDE EKONOMİ DURMA NOKTASINDA

    Birçok küresel şirket Rusya'dan çıkarken ülkede dövize erişimin kısıtlanması, sermaye kontrollerinin uygulanması, bankacılık sistemlerinin kilitlenmesi, kredi kartı kullanımlarının sona ermesi gibi birçok neden ekonomide sert hareketlere neden oldu.

    PUTİN'DEN DOĞAL GAZDA RUBLE KARARI

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dost olmayan ülkelere doğal gaz satışlarını Ruble ile yapma planı özellikle Avrupa ülkelerinde şok etkisi yarattı. Paraya erişmekte büyük zorluk çeken Rusya, Ruble ile doğal gaz ticareti yaparak yerel para birimini piyasaya sokma çabasını sürdürüyor.

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