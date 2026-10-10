Ümraniye'de motosikletli şüphelilerden iş yerine silahlı saldırı

Olay, saat 20.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeye motosikletle gelen 2 kişi, uzun namlulu silahla iş yerine ateş açtı. Şüpheliler, daha sonra havaya ateş açarak motosikletle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, iş yerinde ve çevresinde inceleme yaptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.