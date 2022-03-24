Ziraat Bankası resmen duyurdu! Finansal destek, yüze 0.79...

Ziraat Bankası harekete geçti. Bankadan yapılan açıklamada, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren üye işyerlerine, belirlediği özel fiyat ve ücretler ile finansal destek sağlanacağı duyuruldu.

Firma ve bayilerin, kendilerine uygun olan modeli tercih edebilecekleri bu uygulama kapsamında yüzde 0,79’a varan avantajlı fiyatlama koşullarından yararlanma imkânı bulunuyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Ödeme Sistemleri ve Kredi Süreçleri Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Sağlık; “Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren anlaşmalı kuruluş ve firmalara yönelik avantajlı fiyat uygulamasını hayata geçirdik. Akaryakıt bayilerinin, Bankamız POS uygulaması üzerinden yapacakları akaryakıt satışlarında, işyerlerine üç farklı üye işyeri fiyatlama modeli sunulacaktır” dedi.

Teminat mektubu komisyonlarında da indirim

Teminat mektubu komisyon oranlarında da indirime gidildiğine değinen Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Sağlık; “Diğer taraftan, anlaşmalı kuruluş ve firmaların akaryakıt bayiliği faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyacakları teminat mektubu komisyonlarında da indirim uygulanacaktır.

Böylece akaryakıt sektöründeki firma faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Ziraat Bankası, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin güçlendirilmesine katkı sağlayarak müşterilerimizin yanında olmaya devam edecektir.” dedi.