Elektrik faturalarında yeni formül! Enerji uzmanları tek tek anlattı, yüzde 30...

Elektrik faturaları ile ilgili yeni müjde geldi, yeni kademeli tarifede detayları merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası resmen açıklamıştı. Enerji uzmanları milyonlarca vatandaşın elektrik faturaları ile ilgili merak ettiklerini tek tek cevapladı.

UZMANLAR 210KW SINIRININ SABİT KALMASINI BEKLİYOR

Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, "210 KW eşik sınır belirlenmişti. Şunu anlıyoruz, bugüne kadar bu düzenleme yapıldığından beri Türkiye’de düzenlenmiş faturalardaki toplam bedeller üzerinden yüzde 64 ödeme, 1.37 TL'den gerçekleşmiş. Benim beklentim 210 KW sabit tutulacak ama Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına göre 1.37 TL'lik birinci kademe fiyatlar, 2,06'lık ikinci kademe fiyatta bir düzenleme" dedi.

"CEMEVİNE 575 TL GELEN FATURA 288 TL YE DÜŞECEK"

Cemevleri, dernekler ve STK'lar artık ticarethane değil, konut tarifesinden faydalanacak. Peki, bu nasıl bir indirim sağlayacak? Altuğ Karataş, "Cemevi, dernek ya da STK 210 KW'lık fatura ödüyorsa, bugüne kadar 575 TL'ye gelen ticarethanedeki eski faturası 288 TL'ye düşmüş olacak. Yüzde 50 eğer daha yüksek bir fatura ödüyorsa ki özellikle 1000 TL'den hesapladık yani 364 KW harcayıp 1000 TL ödenen fatura ise karma konut fiyatıyla 604 TL'ye düşmüş olacak" diye konuştu.

GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİ SİSTEMİNE YÜZDE 30 VERGİ İNDİRİMİ

Cumhurbaşkanı, yenilenebilir enerji kullanımında yüzde 30'luk oranında vergi indirimi ve iş veren desteği sağlanacağı bilgisini paylaştı. Peki, güneş enerjisi paneli evlerde kullanılırsa ne kadar avantaj sağlar ve maliyeti ne kadar? Altuğ Karataş, "5 haneli bir bina olduğunu düşünelim. Kanunda 25 KW'a kadar güneş paneli ile kurulum izni var. Yaklaşık olarak 10-15 KW binada bir elektrik tüketimi ortaya çıkacaktır. Yatırım bugünkü rakamlara göre ortalama 130.000 TL aslında. Daire başına 27.000 TL bir yatırım düşmüş oluyor" yanıtını verdi.

"GÜNEŞ PANELİ 5 YILDA MALİYETİNİ AMORTİ EDİYOR"

Uzmanlar evde kullanılan güneş panellerinin 5 yıl içinde, ticarethanelerde ise yeni teşviklerle 3 yıl içinde kendini amorti ettiğini belirtiyor. Altuğ Karataş, "Ömürlerini 20-25 yıl düşünürsek, artık ondan sonraki 15-20 yıl boyunca bedava elektrik üretmiş olacaksınız" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklamalarda bulundu. Son günlerin en çok tartışılan konusu olan elektrik faturaları ile ilgili yeni müjdeyi duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji fiyatlarındaki artışa ilişkin şunları söyledi:

"Son dönemde üzerine en çok konuşulan, konulardan biri de enerji fiyatları. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını harekete geçirmek suretiyle ülkemizin santral sayısını bin 808'e yükselttik. Son dönemde enerji fiyatları tüm dünyada yükselmiştir.

Ama bu sadece bize ait değil. Küresel düzeyde doğalgaz fiyatları 10 kat, kömür fiyatları 5 kat, petrol fiyatları 3 kat artmıştır. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarının avro cinsinden rakam ve asgari ücrete oranları üzerinden Avrupa ülkeleriyle karşılaştırmasını yaparak sizlerin dikkatine sunmak istiyorum.

Konutlarda aylık 200 kilowatt üzerinden bakıldığında Türkiye Avrupa'daki 34 ülke arasında vatandaşlarına en uygun fiyatla elektrik hizmeti sunan 3'üncü ülkedir. Ülkemizdeki elektriğin 200 kilowatta denk gelen tutarı 18 avro iken bu rakam Norveç'te 35 avro, Fransa'da 45 avro, Hollanda'da 60 avro, Belçika'da 92, Almanya'da 100 avrodur. Asgari ücretle mukayese ettiğimizde, ülkemizde yüzde 5.5'lik bir oran karşımıza çıkarken, Almanyada 6.2'lik, Bulgaristan'da yüzde 7.5'lik, Çekya'da yüzde 10'luk, Romanya'da yüzde 15'lik oranlarla karşılaşıyoruz.

Benzer bir tablo doğalgaz konusunda da geçerlidir. Türkiye 100 metreküplük tüketime 18.5 avroluk faturayla Avrupa'nın vatandaşına en ucuz doğalgaz hizmeti sunan ülkesidir. Bu rakam Macaristan'da 30 avro, Yunanistan'da 100 avro, İtalya'da 156 avro düzeyine yükselmektedir. Vatandaşımıza gelen elektrik ve doğalgaz faturaları elbette yüksektir.

Buna rağmen Türkiye hem fiyat hem asgari ücrete oranı bakımından vatandaşlarına en uygun tarifeli elektrik ve doğalgaz hizmeti sunan ülkelerin başında gelmektedir. Geçtiğimiz yıl hane başına yaklaşık 5 bin lira enerji desteği verdik. Yılbaşı itibariyle tarifelerde yapılan düzenlemelere rağmen elektrik ve doğalgazda haneleri desteklemeye devam ediyoruz. 150 kilowatt olan en düşük tarife dilimini 210 kilowatt düzeltmek suretiyle nispi bir rahatlama sağlamıştık."