Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar! Elektrik düzenlemesinin ayrıntıları

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ekonomiden dış politikaya, siyasetteki 2023 stratejilere kadar gündeme dair öne çıkan başlıkları CNN TÜRK'te Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında değerlendiriyor. Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle: Elektrikteki iyileştirme 60 milyon insanı rahatlatacak. 210 KW'ye kadar olan elektrik faturasında bir iyileştirmeye gidilecek. Bir bu yönde ikinci ise bu birinci kademeye sadece bireyseller dahildi. Şimdi 1. kademeye küçük esnaf, berber, kahveci, manav gibi hizmet sektöründe yer alanlara da bu tarife uygulanacak. Uygulamada şu ortaya çıktı. Esnaf ve ticarethanelerin elektrik faturasının yükü fazlalaştı. Yapılan şey 210 sınırına kadar bir iyileştirme. Vakıflar, dernekler, cem evleri gibi ticari amaçları olmayan müesseseler de birinci kademe içine alındı. Bugünkü açıklama ile destek verilen aile sayısı da artırıldı. Vatandaşın merak ettiği şey birinci ve ikinci kademe ile ilgili iyileştirmede ne olacak? Onun çalışmalarının henüz devam ettiğini Cumhurbaşkanı'mız açıkladı.

ELEKTRİK FATURALARI NEDEN YÜKSELDİ?

Esnafın ve ticarethanelerin bu işin içine alınması ciddi bir rahatlatma getirecektir. Biz elektriği nereden üretiyoruz santrallerimiz var barajlarımız var. Sudan üretiyoruz. Barajlarda su olmayınca üretim olmayınca açığı kapatmak için doğal gaza yüklenmişiz. Su bedava su gitti. Doğal gaza daha çok fatura ödüyoruz. Birim fiyatı arttı. Bu da fiyatlara yansıdı. Kuraklık çok büyük etken. Kar yılı var yılı olarak dönecek diye bekliyoruz. Bunda da ciddi bir iyileşme olacak diye bekliyoruz. Otomatik olarak üretim maliyetimiz uçtu gitti. Kömür de 4 kat arttı.

"ELEKTRİK MALİYETİN ALTINDA VERİLİYOR"

Geçmiş yıllarda üretimi azaltıp kesintiler yapılıyordu. 80'li yıllarda yaşanıyordu bunlar. Elektriğin kesilmesi oluşacak tablo hayal edilebilir değil. Şu anda elektrik maliyetin altında veriliyor. Üretimi dağıtımı da devlet yaparsa daha maliyetli olur.

Pandemide de işin sonuna geldik. Omicron artık nezle gibi bir şey. Aşılama, dünya standartlarının üstündeyiz. Aşımız da var alt yapımız da var. Ben inanıyorum ki çok yakın zamanda koronavirüs ile ilgili tedbirler çok rahatlatılacak. Turizm gelirleri de artacak.

'TL MEVDUATA KATILIM ŞU ANDA 330 MİLYAR'

Ekonomide de ne yazık ki, 2021'in son aylarında çok ciddi bir dolar kaynaklı ritim bozukluğuna girdik. Bu 3 ay sürdü. Şimdi bunun bilimsel bir izahı yok. Ama şu anda güzel bir gelişme oldu. Biz vatandaşa diyoruz ki " Siz endişenizde haklısınız; fiyatlar artıyor, enflasyon artıyor, dolar artıyor. Benim tasarrufum TL'de olduğu için eriyor. Burada kimseye 'Niye böyle yapıyorsun' demeye hakkımız yok. Vatandaşımızın malının tasarrufunun kıymetini bilmek devletin en temel görevi. 20 Aralık'ta tarihi kararlar alındı. Burada dövize karşı korumalı mevduata geçtik. Şu anda 330 milyar TL mevduata katılım oldu.

"20 ARALIK'TA TARİHİ KARARLAR ALINDI"

Biz vatandaşımıza diyoruz ki, siz endişenizde haklısınız. İnsanlar tasarruf etmek için dövize yöneliyor ya da altın alıyor. Kimseye neden böyle yapıyorsun demeye hakkımız yok. Diyoruz ki gel, onlarda da enflasyon yükseldi, dolar yükseldi. Onlara destek atmaktansa kendi paramıza destek atalım. 20 Aralık'ta tarihi kararlar alındı.

Kriz yönetebilirsiniz ama belirsizliği yönetemezsiniz. 2020'nin Mart'ından itibaren hem ülkemizde hem ülkemizde hem dünyamızda bir belirsizlik hakimdi. Kriz dediğiniz depremdir. Yaşadığımız bu sorunların kaynağı bu belirsizlikti. En kötü şey beklemektir. Ne olacağını bilmeden beklemek hesabınızı kitabını altüst eder. Bu bir reaksiyon. Türkiye bu kıtada tek başına değil ki. Enflasyondaki artışta kur etkisi önemli bir faktör. Ekonomideki ön görmezlik büyük oranda kayboldu. Üretimi artırarak büyüyüp normale döneceğiz.

Hükümetimiz 15 aylık bir takvim ortaya koydu. Bu takvim ile adım adım iyileşme olacak. Yılın 2. yarısından sonra rahatlamayı göreceğiz. Öbür sene daha da rahatlayacağız. Bu tek seferde alınacak bir tedbirle değil, peş peşe tedbirlerle yapacağız.

EKONOMİNİN SEÇİME ETKİSİ NE OLUR?

Ekonomi elbette belirleyici ama insanlar sadece buna bakmıyor. Örneğin Türkiye'de önceden güvenlik sorunu vardı. Şu an ülkede böyle bir tehdit var mı? Bazıları geçmişi niye anlatıyorsun diyebilir ama geçmiş geleceğin tarifidir. Gençler habere erişme, fikre erişme alışkanlığı çok fazla.

"MUHALEFET KAZANAMAYACAK"

Muhalefet kazanamayacak. Bu 6 parti birbirine ne kadar benziyor? Her kafadan bir ses çıkarsa bir sonuç üretmek çok zor. Milletin kafasında soru işaretleri var. Daha işin başında işin başında kim olacak dendi, formülü buldular yuvarlak masada oturdular iyi güzel. HDP'yi nereye koyacaklar. Diyorlar ki sen yanımızda gözükme ama sen bizim ortağımızsın. Bunun izahı olmalı. HDP de diyor ki ortaksam benim de o masada olmam lazım. Ben niye masanın altına itildim. Belediye başkanları var onların isimleri her gün ortaya sürülüyor. Bizim için aday fark etmez. Kim olursa olsun. Onların aralarında halletmesi gereken bir mesele.

"HDP TERÖR ÖRGÜTÜNÜ 'AMA'SIZ REDDEDECEK"

HDP eğer demokratik siyaset yapacaksa yıllarca canımızı yakan terör örgütü PKK / YPG'yi 'ama'sız reddedecek. Eğer bunu yapmıyorsa bizim onlarla işimiz olmaz. Kürt seçmen ile HDP'yi birbirinden ayırmamız lazım. Kürtler HDP'nin tekelinde değil. Biz Güney Doğu'da, Doğu'da HDP'ye göre daha fazla birinci partiyiz. PKK'nın Kürtler diye bir sorunu yok. Kürtlerin PKK diye bir sorunu var. Yıllarca bölgenin geri kalmasına sebep oldular.

HDP Millet İttifakı ilişkisine bakarsak izaha muhtaç bir ilişki olduğunu görüyoruz. Var mı yok mu? Sandığa gidince var. Bu seçmeni yanıltmaya yönelik bir iştir. Oylar bize gelsin ama bizimle de gözükmesinler.

"ERKEN SEÇİM OLMA İHTİMALİ YÜZDE SIFIR"

Erken seçim olma ihtimali yüzde sıfır. Biz zaten seçimin normal süresi içinde olduğunu söylüyoruz. Bunun sürekli tekrar edilmesi bu ülkeye iyi gelmez. Biz seçimden sonra yeni seçim çalışmasına başlarız seçimi beklemeyiz. Anketlere ancak kendim yaparsam inanırım. Anketlere karşı değilim size bir mesaj verirler. Ama asıl anket sandıktır.

"ALTYAPIDA 3. SIRADAN 9. SIRAYA GELDİK"

Havalimanları sayısı 56'ya yükseldi. Altyapıda 3. sıradan 9. sıraya geldik. Türkiye'nin yurt dışı uçuş noktası 60'dan 329'a yükseldi. Artık her ilimizin üniversitesi var. Üniversite size analitik düşünmeyi öğretiyor, küresel düşünmeyi sağlıyor. Bölünmüüş yolu 6 bin KM'den 28 bin 400'e çıkardık. Örneğin Orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz.