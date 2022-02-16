Elektrik faturaları düşecek mi? En düşük elektrik tarifesi ne oldu? İşte elektrik tarife değişikliği!

Milyonların gözü kulağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kritik Kabine toplantısındaydı. Kabine’nin gündeminde ise elektrik düzenlemesi yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konut elektiriğinde yeni düzenleme talimatı vermişti. Kabine’de elektrik faturaları düzenlemesi ile ilgili yapılan çalışmanın detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Peki, Elektrik faturaları düşecek mi? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları…

ELEKTRİK FATURALARI DÜŞECEK Mİ?

Kabine toplantısı sonrasında kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elekrik düzenlemesi ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Geçtiğimiz kabine toplantısında en düşük tarifeyi 150 kilovatsaatten 110 kilovatsaate düşürerek bir rahatlama sağlamıştık. Bugünkü toplandığımızda 210 kilovatsaate kadar ki düşük tarife vatandaşlarımız lehine ilgili kurumlar tarafından yeniden değerlendirilecek.

Esnaflarımız için de benzer bir düzenleme yapılacak. Sivil toplum örgütlerinin de elektrik kullanımları ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir.

Daha önce sözünü verdiğimiz doğalgaz desteğine dair de ilgili hazırlıklar tamamlandı. Cem evleri faturası da ticarethane statüsünden konut tarifesine çevrilecek.”

DOĞALGAZ DESTEĞİ

"Doğalgaz tüketim desteğiyle ilgili hazırlıklar tamamlandı. 4 milyon hane için yılda 2 defada ödenmek üzere 450-1150 arasında dğeişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız. Kronik hastaların bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacaktır. Başvurular cuma günü başlayacaktır."