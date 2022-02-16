KDV indiriminin kapsamı genişletilecek mi? KDV indirimi uygulamayanlara ne olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısı sona erdi. Ekonomideki gelişmeler de ele alındığı toplantıda, fahiş fiyat uygulaması ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KDV indirimi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, KDV indiriminin kapsamı genişletilecek mi? Fahiş fiyat uygulamasında hangi adımlar atılacak? KDV indirimi uygulamayanlara ne olacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları…

KDV İNDİRİMİ UYGULAMAYANLARA NE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Gıda ürünlerindeki KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e düşürme, yani etiketlerde doğrudan 7 puanlık bir indirim yapma kararımızın müjdesini milletimizle paylaşmıştık.

Üreticiden toptancıya ve perakendeciye kadar gıdanın tüm süreçlerini kapsadığı için enflasyonla mücadeledeki kararlılığımızın bir ifadesi olan bu KDV düzenlemesi devlet olarak bizim attığımız bir adımdır. Bakanlıklarımız KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını yakından takip edecek, aksi yönde davranış sergileyen firmalara gereken yaptırımları uygulayacaktır."