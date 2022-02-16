Elektrik faturaları düşecek mi? Kritik Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıklayacak...

Türkiye'nin gözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı kabine toplantısındaydı. Toplantı sona erdi. Alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Toplantının en önemli başlığı elektrik faturalarında indirim konusuydu. Bakanlık çalışma yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası alınan kararı açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri dönüşü yaptığı açıklamada "Konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız hazırlıklarını yapıyor. İnşallah Kabine Toplantısında etraflıca görüşeceğiz ve ondan sonra da açıklamamızı bütün detaylarıyla yapacağız" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kovid-19 testinde koronavirüsün Omicron varyantına maruz kaldığımız anlaşılmıştı. Bunun üzerine kendimizi karantinaya almıştık.

Karantina döneminde çalışmalarımızı evden sürdürdük. Bu süreçte yanımızda olan milletimizin her bir ferdine en kalbi şükranlarımı sunuyorum.