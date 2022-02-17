Esnafa elektrik indirimi yüzde kaç olacak? Esnafa elektrik desteği ne zaman verilecek? İşte esnafa elektrik oranı ve verileceği tarihi!

Esnafa elektrik indirimi yüzde kaç? Esnafa Kademeli Tarife ile ilgili Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, STK'ların elektriğinde dönüşüm yapılacağını belirterek, "Elektriği ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecek." dedi. Bakan Dönmez de bugün merak edilen konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ESNAFA ELEKTRİK İNDİRİMİ YÜZDE KAÇ OLACAK?

Bakan Dönmez, "Esnaflar için indirimli tarifede %25 gibi indirim söz konusu olacak. Amacımız tüm değişiklikleri 1 Mart'a kadar tamamlayabilmek" dedi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Vatandaşın üzerindeki enerji yükünün nasıl azaltılacağı yönünde uzun müzakereler yaptık" ifadelerini kullanırken, saatlerin okunma aralığıyla ilgili herhangi bir hak kaybı yok açıklamasında bulundu.

Ocak ayındaki konut tüketimlerinin istatistiklerini elde ettik. 210 kw'ya kadar olan hanelerin sayısı toplam hanelerin içinde yüzde 64 oranında çıktı. Geri kalan kısım 210 kw'ı aşmış oldu. 210'u aşanlar 210'a kadar olan dilimde indirimli tarifeden yararlanmış oldu. Ocak ayı elektrik tüketiminin en yoğun olduğu zamanlardır. Şubat ayı verilerine de bakacağız ihtiyaç var mı yok mu değerlendireceğiz. 210 kw diliminde başka bir imkan var mı ona çalışacağız.