CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kabinesi sonrasÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Son gÃ¼nlerin en Ã§ok tartÄ±ÅŸÄ±lan konusu olan elektrik faturalarÄ± ile ilgili yeni mÃ¼jdeyi duyurdu. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, enerji fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸa iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Son dÃ¶nemde Ã¼zerine en Ã§ok konuÅŸulan, konulardan biri de enerji fiyatlarÄ±. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarÄ±nÄ± harekete geÃ§irmek suretiyle Ã¼lkemizin santral sayÄ±sÄ±nÄ± bin 808'e yÃ¼kselttik. Son dÃ¶nemde enerji fiyatlarÄ± tÃ¼m dÃ¼nyada yÃ¼kselmiÅŸtir. Ama bu sadece bize ait deÄŸil. KÃ¼resel dÃ¼zeyde doÄŸalgaz fiyatlarÄ± 10 kat, kÃ¶mÃ¼r fiyatlarÄ± 5 kat, petrol fiyatlarÄ± 3 kat artmÄ±ÅŸtÄ±r. Elektrik ve doÄŸalgaz fiyatlarÄ±nÄ±n avro cinsinden rakam ve asgari Ã¼crete oranlarÄ± Ã¼zerinden Avrupa Ã¼lkeleriyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± yaparak sizlerin dikkatine sunmak istiyorum. Konutlarda aylÄ±k 200 kilowatt Ã¼zerinden bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda TÃ¼rkiye Avrupa'daki 34 Ã¼lke arasÄ±nda vatandaÅŸlarÄ±na en uygun fiyatla elektrik hizmeti sunan 3'Ã¼ncÃ¼ Ã¼lkedir. Ãœlkemizdeki elektriÄŸin 200 kilowatta denk gelen tutarÄ± 18 avro iken bu rakam NorveÃ§'te 35 avro, Fransa'da 45 avro, Hollanda'da 60 avro, BelÃ§ika'da 92, Almanya'da 100 avrodur. Asgari Ã¼cretle mukayese ettiÄŸimizde, Ã¼lkemizde yÃ¼zde 5.5'lik bir oran karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±karken, Almanyada 6.2'lik, Bulgaristan'da yÃ¼zde 7.5'lik, Ã‡ekya'da yÃ¼zde 10'luk, Romanya'da yÃ¼zde 15'lik oranlarla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. Benzer bir tablo doÄŸalgaz konusunda da geÃ§erlidir. TÃ¼rkiye 100 metrekÃ¼plÃ¼k tÃ¼ketime 18.5 avroluk faturayla Avrupa'nÄ±n vatandaÅŸÄ±na en ucuz doÄŸalgaz hizmeti sunan Ã¼lkesidir. Bu rakam Macaristan'da 30 avro, Yunanistan'da 100 avro, Ä°talya'da 156 avro dÃ¼zeyine yÃ¼kselmektedir. VatandaÅŸÄ±mÄ±za gelen elektrik ve doÄŸalgaz faturalarÄ± elbette yÃ¼ksektir. Buna raÄŸmen TÃ¼rkiye hem fiyat hem asgari Ã¼crete oranÄ± bakÄ±mÄ±ndan vatandaÅŸlarÄ±na en uygun tarifeli elektrik ve doÄŸalgaz hizmeti sunan Ã¼lkelerin baÅŸÄ±nda gelmektedir. GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l hane baÅŸÄ±na yaklaÅŸÄ±k 5 bin lira enerji desteÄŸi verdik. YÄ±lbaÅŸÄ± itibariyle tarifelerde yapÄ±lan dÃ¼zenlemelere raÄŸmen elektrik ve doÄŸalgazda haneleri desteklemeye devam ediyoruz. 150 kilowatt olan en dÃ¼ÅŸÃ¼k tarife dilimini 210 kilowattÂ dÃ¼zeltmek suretiyle nispi bir rahatlama saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±k."Â

'VATANDAÅžLARIMIZIN LEHÄ°NE YENÄ°DEN DEÄžERLENDÄ°RÄ°LECEK'

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, elektrikte kademeli tarife hakkÄ±nda, "GeÃ§tiÄŸimiz Kabine toplantÄ±sÄ±nda 150 kilowattÂ olan en dÃ¼ÅŸÃ¼k tarife dilimini 210 kilowatta yÃ¼kseltmiÅŸtik. Ocak ayÄ± itibarÄ±yla tÃ¼keticilerin yÃ¼zde 64'Ã¼nÃ¼n dÃ¼ÅŸÃ¼k tarifeden faydalandÄ±ÄŸÄ±Â gÃ¶rÃ¼lmektedir. BugÃ¼nkÃ¼ toplantÄ±mÄ±zda vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± daha da rahatlatacak yeni adÄ±mlarÄ±n kararÄ±nÄ± aldÄ±k. Elektrikte 210 kilowattÂ saate kadarki dÃ¼ÅŸÃ¼k tarife ve 210 kilowattÂ saatin Ã¼zerindeki yÃ¼ksek tarife rakamlarÄ±, vatandaÅŸÄ±mÄ±z lehine yeniden deÄŸerlendirilecektir. KÃ¼Ã§Ã¼k esnaf ve sanatkarÄ± koruyacak ÅŸekilde benzer kademelendirme yapÄ±lacaktÄ±r. Sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n elektrik aboneliÄŸi, ticarethane statÃ¼sÃ¼nden konut statÃ¼sÃ¼ne dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lecektir. Dernekler, vakÄ±flar, cemevleri dahil ticarethane statÃ¼sÃ¼nden fatura Ã¶deyen kuruluÅŸlarÄ±n elektrik bedelleri Ã¶nemli oranda dÃ¼ÅŸecektir. DoÄŸalgaz tÃ¼ketim desteÄŸi ile ilgili hazÄ±rlÄ±klar tamamlandÄ±. Elektrik desteÄŸinde 4 milyon haneye Ã§Ä±kartÄ±yoruz. Sosyal gÃ¼venlik ÅŸemsiyemizin kapsama alanÄ±nÄ±, etkisini geliÅŸtirecek yeni sosyal destek paketi ile hazÄ±rlÄ±klara baÅŸlanmasÄ± talimatÄ±nÄ± verdik"Â dedi.

BAKAN AÃ‡IKLADIÂ

Enerji ve Tabi Kaynaklar BakanÄ± Fatih DÃ¶nmez elektrik dÃ¼zenlemesine iliÅŸkin detaylarÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda gÃ¼ndeme iliÅŸkin sorularÄ± yanÄ±tlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Fatih DÃ¶nmez, konut ve ticarethanelerle ilgili elektrik faturasÄ± dÃ¼zenlemesinin 1 Mart'ta kadar tamamlanmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Bakan DÃ¶nmez konu ile ilgili, "Esnaflar iÃ§in indirimli tarifede %25 gibi indirim sÃ¶z konusu olacak. AmacÄ±mÄ±z tÃ¼m deÄŸiÅŸiklikleri 1 Mart'a kadar tamamlayabilmek" ifadelerini kullandÄ±.

Bakan DÃ¶nmez'in aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan Ã¶ne Ã§Ä±kanlar ÅŸÃ¶yle: "DÃ¼n Kabine toplantÄ±sÄ±nda bunlar enine boyuna mÃ¼zakere edildi. Mevcut durumun vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± zora soktuÄŸunun biz de farkÄ±ndayÄ±z. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z toplantÄ±dan sonra birkaÃ§ adÄ±m atÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Bu konuda kafalarda zaman zaman sorular oluÅŸuyor. Sizin sayacÄ±nÄ±z 30. deÄŸil de 31. ya da 32. gÃ¼nde okunursa 224 kilovatsaat oluyor. VatandaÅŸÄ±n lehine olacak Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± yapÄ±yoruz. Dernek ve vakÄ±flarÄ±n yÃ¶neticileri, abonesi olduklarÄ± elektrik daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketlerine gidip durumlarÄ±nÄ± bildirecekler. DaÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketlerine baÅŸvuracak. Ä°stisnasÄ±z bÃ¼tÃ¼n dernek ve vakÄ±flar bu uygulamadan yararlanacaklar.

ESNAFA Ä°NDÄ°RÄ°MLÄ° TARÄ°FE MÃœJDESÄ°

Ticarethane grubunda yer alan esnaf ve zanaatkarlar iÃ§in de konuttakine benzer bir indirimli tarife Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±k. Bu konuda Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼rÃ¼yor. Hem ticarethane hem de konutlarda yeni tarife iÃ§in amacÄ±mÄ±z Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± 1 Mart'a kadar bitirmek. EsnafÄ±n fatura tutarÄ±ndan belli bir kademede muhtemelen yÃ¼zde 25 indirim olacak.

DoÄŸalgazda 80 milyar lira, elektrikte 20 milyar liralÄ±k bir yÃ¼k aldÄ±k. GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l her haneye 5 bin liralÄ±k bir desteÄŸimiz oldu. Bu yÄ±l da hanelere destek miktarÄ± geÃ§tiÄŸimiz yÄ±ldan daha fazla olacak. Artan maliyetler zorunlu olarak tÃ¼keticilere yansÄ±dÄ±. Sorunun kaynaÄŸÄ± TÃ¼rkiye'de deÄŸil, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki fiyat artÄ±ÅŸlarÄ±. Bizim beklentimiz fiyatlarÄ±n bir miktar geri geleceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde. Elektrikte tedarik tarafÄ±nda 2 oyuncu var; serbest ve gÃ¶revli tedarikÃ§iler. Konutta elektrik tarafÄ±nda isterseniz tedarikÃ§inizi deÄŸiÅŸtirebilirsiniz. SÃ¶zleÅŸmenizi sonlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda gÃ¶revli tedarikÃ§iden elektriÄŸinizi alabiliyorsunuz."

Â '450 -1150 LÄ°RA ARASINDA DOÄžALGAZ DESTEÄžÄ° SAÄžLAYACAÄžIZ'

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, doÄŸalgaz tÃ¼ketim desteÄŸiyle ilgili hazÄ±rlÄ±klarÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek,Â "4 milyon hane iÃ§in yÄ±lda 2 defada Ã¶denmek Ã¼zere 450 ile 1150 lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸen miktarlarda doÄŸalgaz desteÄŸi saÄŸlayacaÄŸÄ±z. Kronik hastalarÄ±n ve yaÅŸam destek cihazÄ±na baÄŸlÄ± olarak hayatÄ±nÄ± sÃ¼rÃ¼den kiÅŸilerin bulunduÄŸu haneler iÃ§in bu rakama yÃ¼zde 5 ilave yapÄ±lacaktÄ±r. BaÅŸvurular 81 ilimizde cuma gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacaktÄ±r. Elektrik desteÄŸinde halen 2,1 milyon hane olan kapsamÄ±, 4 milyon haneye Ã§Ä±kartÄ±yoruz. AyrÄ±ca sosyal gÃ¼venlik ÅŸemsiyemizin hem kapsama alanÄ±nÄ± hem de etkisini geniÅŸletecek 15 milyar liralÄ±k yeni bir sosyal destek paketiyle ilgili hazÄ±rlÄ±klara baÅŸlanmasÄ± talimatÄ±nÄ± da verdik. Yenilebilir elektrik kaynaklarÄ±ndan elektrik Ã¼retimine aÄŸÄ±rlÄ±k veriyoruz. RÃ¼zgar ve gÃ¼neÅŸ enerjisi yatÄ±rÄ±mlarÄ±nda KDV istisnasÄ± ve gÃ¼mrÃ¼k vergisi muafiyeti uyguluyoruz. Mevcut desteklerin kapsamÄ±nÄ± geniÅŸleterek gÃ¼neÅŸ ve rÃ¼zgar enerjisinden elektrik Ã¼reten lisanssÄ±z faaliyetler kapsamÄ±ndaki yatÄ±rÄ±mlarÄ±n 4'Ã¼ncÃ¼ bÃ¶lge desteklerinden yararlanabilmesini temin ediyoruz. BÃ¶ylece yÃ¼zde 30 oranÄ±nda vergi indirimi, 6 yÄ±l boyunca prim, sigorta, iÅŸveren hissesi desteÄŸi saÄŸlamÄ±ÅŸ oluyoruz. AmacÄ±mÄ±z firmalarÄ±mÄ±zÄ±n ihtiyaÃ§ duyduÄŸu elektriÄŸi kendi bÃ¼nyelerinde yenilebilir enerji kaynaklarÄ±ndan temin etmelerini saÄŸlamaktÄ±r. Yeni enerji desteÄŸinin Ã¼lkemize ve firmalarÄ±mÄ±za hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum"Â diye konuÅŸtu.

Â ELEKTRÄ°K FATURA DESTEÄžÄ° 206 LÄ°RA

Ã–te yandan Aile ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Derya YanÄ±k, dÃ¼zenli sosyal yardÄ±m programlarÄ±ndan faydalanan hanelere Ocak ayÄ± iÃ§erisinde 143 milyon TL Elektrik TÃ¼ketim DesteÄŸi verdiklerini ifade etmiÅŸti. GeÃ§en yÄ±l hanedeki birey sayÄ±sÄ±na gÃ¶re 137,33 lira olan elektrik tÃ¼ketim desteÄŸinin Ã¼st limit tutarÄ±, yeni yÄ±lda 206 liraya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Elektrik TÃ¼ketim DesteÄŸinden faydalanmak iÃ§in belirlenen ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yor olmak gerekiyor. Destek almak isteyen ihtiyaÃ§ sahipleri, kimliÄŸi ve elektrik faturasÄ± ile PTT ÅŸubelerine giderek iÅŸlem yapabiliyorlar. Evde BakÄ±m YardÄ±mÄ± almasa da kronik hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle cihaza baÄŸÄ±mlÄ± olanlara da benzer ÅŸekilde 200 liraya kadar destek veriliyor. Destek almak isteyen kronik hastalar, bu iÅŸlemi evden Ã§Ä±kmadan internet Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸtirebilecek.

KÄ°MLER ELEKTRÄ°K FATURA DESTEÄžÄ°NDEN YARARLANABÄ°LÄ°R?

Elektrik fatura desteÄŸi, dar gelirli ve ekonomik durumu nedeniyle faturalarÄ±nÄ± Ã¶demekte zorluk Ã§eken hanelere aile bazÄ±nda verilmektedir. Bu Ã§erÃ§evede hane iÃ§i geliri kiÅŸi baÅŸÄ±na asgari Ã¼cretin 4'te 1'inden az olan (2022 yÄ±lÄ± iÃ§in 1.062,50-TL) aileler, fatura desteÄŸinden yararlanabileceklerdir. Fatura desteÄŸi, ailedeki birey sayÄ±sÄ±na ve elektrik tÃ¼ketim miktarÄ±na gÃ¶re deÄŸiÅŸkenlik gÃ¶sterebilmekle birlikte faturanÄ±n %25'i ila yarÄ±sÄ±na kadar deÄŸiÅŸen tutarlarda devlet desteÄŸi sunulmaktadÄ±r. KÄ±sacasÄ± Devlet, elektrik faturalarÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±na kadar karÅŸÄ±layabilmektedir.

BAÅžVURU NASIL YAPILIR?

Elektrik fatura desteÄŸi iÃ§in baÅŸvurular ikamet edilen il-ilÃ§elerde bulunan Sosyal YardÄ±mlaÅŸma ve DayanÄ±ÅŸma VakÄ±flarÄ±na (SYDV) gerÃ§ekleÅŸtirilmekte, baÅŸvurular incelendikten sonra kÄ±sa sÃ¼rede sonuÃ§landÄ±rÄ±lmaktadÄ±r. BaÅŸvurusu olumlu sonuÃ§lanan ve elektrik faturalarÄ±nda destek imkanÄ±na kavuÅŸan vatandaÅŸlar, PTT Ã¼zerinden faturalarÄ±nÄ± Ã¶demeye gittiklerinde Devletin karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± tutar otomatik olarak dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lerek daha az tutarda Ã¶deme yapmalarÄ± saÄŸlanmaktadÄ±r.

Elektrik faturasÄ± yardÄ±mÄ± ne kadar, kaÃ§ tl? 2022 Elektrik desteÄŸi baÅŸvurusu nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Elektrik faturasÄ± yardÄ±mÄ±...