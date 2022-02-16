°
Şehir seçiniz
    BİST2.0410.16EURO15.520.52USD13.640.37ALTIN820.021.19
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiElektrik faturaları düşecek mi? Elektrik KDV oranı 2022 yüzde kaç, elektrik faturası KDV oranı düştü mü?
    HaberlerEkonomi Haberleri Elektrik faturaları düşecek mi? Elektrik KDV oranı 2022 yüzde kaç, elektrik faturası KDV oranı düştü mü?
    ABONE OL

    Elektrik faturaları düşecek mi? Elektrik KDV oranı 2022 yüzde kaç, elektrik faturası KDV oranı düştü mü?

    Elektrik KDV oranı 2022 araştırması başlarken vatandaşlar “Elektrik faturaları düşecek mi?” sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bazı ürünlerde KDV indirimi sonrası fiyatlar belli oranlarda geri gelmiş görünüyor. Öyle veya böyle inecek." dedi. Erdoğan açıklamasının devamında elektrik faturalarıyla ilgili olarak da "Bakanlığımız hazırlıklarını yapıyor. Kabine toplantısında görüşeceğiz ve ondan sonra da açıklamamızı bütün detaylarıyla yapacağız" diye konuştu. Peki, Elektrik KDV oranı 2022 yüzde kaç? Elektrikte KDV oranı düşer mi, elektrik faturası KDV oranı düşecek mi?

    16.02.2022 - 14:50 |
    Elektrik faturaları düşecek mi? Elektrik KDV oranı 2022 yüzde kaç, elektrik faturası KDV oranı düştü mü?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunarak elektrik faturaları, yüksek gıda fiyatlarıyla ilgili de değerlendirmede bulundu.

    ELEKTRİK FATURALARI DÜŞECEK Mİ?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarıyla ilgili olarak "Konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız hazırlıklarını yapıyor. İnşallah Kabine Toplantısı'nda etraflıca görüşeceğiz ve ondan sonra da açıklamamızı bütün detaylarıyla yapacağız" dedi.

    Kılıçdaroğlu'nun "Elektrik faturamı ödemeyeceğim" çıkışı ile ilgili olarak Erdoğan şunları ifade etti:

    "Bir siyasi partinin genel başkanı, ‘Ben elektrik faturasını ödemeyeceğim’ diyorsa bu ne anlama gelir? Sen elektrik faturanı ödemediğin zaman yapılacak işlem nedir? Elektriğin kesilmesidir."

    "ÖYLE VEYA BÖYLE İNECEK"

    KDV indirimiyle ilgili ise Erdoğan "Bir defa hiç endişeli olmayın. Şu an itibarıyla gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımız gerek Ticaret Bakanlığımız bunları yakın markaja almış durumda. Bazı ürünlerde KDV indirimi sonrası fiyatlar belli oranlarda geri gelmiş görünüyor. Öyle veya böyle inecek." dedi.

    ELEKTRİK KDV ORANI DÜŞECEK Mİ, YÜZDE KAÇ?

    İlk olarak elektrik bedelinden alınan yüzde 18 KDV'nin düşürülmesi planlanıyor. Sanayi, mesken, ticarethane, tarım ve şehit ailelerine uygulanan devlet katkısının artırılması üzerinde de duruluyor. Elektrikte yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75'e varan bu katkının yükseltilmesi ele alınıyor. Yoksul ailelere verilen desteklerin artırılması da masada.

    Faturaların günlük çarpan miktarında da değişikliğe gidilmesi öngörülüyor. Faturaların yüzde 90'ı günlük 7 kilovat saat üzerinden ve kilovat saati 1,37 liradan hesaplanıyor. Bunun günlük 8 kilovat saate çıkarılması planlanıyor. 8 kilovat saatin üzerindeki tüketimin de 2,06 liradan faturalandırılması düşünülüyor.

    Son olarak ticari ve sanayi elektrik abonelerine yönelik bir düzenlemenin de paketin içerisinde yer alması öngörülüyor.

    Elektrik KDV oranı ve elektrik faturalarının düşmesine yönelik detaylar bugün yapılacak kabine toplantısı sonrası netleşecek.

     

    Konutta KDV indirimi var mı, ikili KDV sistemi nedir? Konutta KDV oranı yüzde kaç, düşecek mi?
    İlgili Haber
    Konutta KDV indirimi var mı, ikili KDV sistemi nedir? Konutta KDV oranı yüzde kaç, düşecek mi?
    Kabine toplantısı bugün mü, ne zaman ve saat kaçta? Cumhurbaşkanı ulusa sesleniş konuşmasını ne zaman yapacak, saati?
    İlgili Haber
    Kabine toplantısı bugün mü, ne zaman ve saat kaçta? Cumhurbaşkanı ulusa sesleniş konuşmasını ne zaman yapacak, saati?

    GÜNCEL HABERLER

    16 Şubat 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! Bakan Koca'dan önemli uyarılar

    16 Şubat 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! Bakan Koca'dan önemli uyarılar

    Çiftçilere indirim müjdesi! Yarın başlıyor, Yüzde 30...

    Çiftçilere indirim müjdesi! Yarın başlıyor, Yüzde 30...

    1.150 TL doğal gaz desteği! Başvuran alıyor, yılda iki kez...

    1.150 TL doğal gaz desteği! Başvuran alıyor, yılda iki kez...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    16 Şubat 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! Bakan Koca'dan önemli uyarılar

    16 Şubat 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! Bakan Koca'dan önemli uyarılar

    Sıradaki Haber
    Çiftçilere indirim müjdesi! Yarın başlıyor, Yüzde 30...

    Çiftçilere indirim müjdesi! Yarın başlıyor, Yüzde 30...

    Sıradaki Haber
    Jens Stoltenberg'den Rusya - Ukrayna açıklaması: Çok geç değil!

    Jens Stoltenberg'den Rusya - Ukrayna açıklaması: Çok geç değil!

    Sıradaki Haber
    EYT ile ilgili flaş detay! Kimler EYT yasasından yararlanacak?

    EYT ile ilgili flaş detay! Kimler EYT yasasından yararlanacak?

    Sıradaki Haber