Elektrik faturaları düşecek mi? Elektrik KDV oranı 2022 yüzde kaç, elektrik faturası KDV oranı düştü mü?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunarak elektrik faturaları, yüksek gıda fiyatlarıyla ilgili de değerlendirmede bulundu.

ELEKTRİK FATURALARI DÜŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarıyla ilgili olarak "Konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız hazırlıklarını yapıyor. İnşallah Kabine Toplantısı'nda etraflıca görüşeceğiz ve ondan sonra da açıklamamızı bütün detaylarıyla yapacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun "Elektrik faturamı ödemeyeceğim" çıkışı ile ilgili olarak Erdoğan şunları ifade etti:

"Bir siyasi partinin genel başkanı, ‘Ben elektrik faturasını ödemeyeceğim’ diyorsa bu ne anlama gelir? Sen elektrik faturanı ödemediğin zaman yapılacak işlem nedir? Elektriğin kesilmesidir."

"ÖYLE VEYA BÖYLE İNECEK"

KDV indirimiyle ilgili ise Erdoğan "Bir defa hiç endişeli olmayın. Şu an itibarıyla gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımız gerek Ticaret Bakanlığımız bunları yakın markaja almış durumda. Bazı ürünlerde KDV indirimi sonrası fiyatlar belli oranlarda geri gelmiş görünüyor. Öyle veya böyle inecek." dedi.

ELEKTRİK KDV ORANI DÜŞECEK Mİ, YÜZDE KAÇ?

İlk olarak elektrik bedelinden alınan yüzde 18 KDV'nin düşürülmesi planlanıyor. Sanayi, mesken, ticarethane, tarım ve şehit ailelerine uygulanan devlet katkısının artırılması üzerinde de duruluyor. Elektrikte yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75'e varan bu katkının yükseltilmesi ele alınıyor. Yoksul ailelere verilen desteklerin artırılması da masada.

Faturaların günlük çarpan miktarında da değişikliğe gidilmesi öngörülüyor. Faturaların yüzde 90'ı günlük 7 kilovat saat üzerinden ve kilovat saati 1,37 liradan hesaplanıyor. Bunun günlük 8 kilovat saate çıkarılması planlanıyor. 8 kilovat saatin üzerindeki tüketimin de 2,06 liradan faturalandırılması düşünülüyor.

Son olarak ticari ve sanayi elektrik abonelerine yönelik bir düzenlemenin de paketin içerisinde yer alması öngörülüyor.

Elektrik KDV oranı ve elektrik faturalarının düşmesine yönelik detaylar bugün yapılacak kabine toplantısı sonrası netleşecek.