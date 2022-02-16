Kabine toplantısı bugün mü, ne zaman ve saat kaçta? Cumhurbaşkanı ulusa sesleniş konuşmasını ne zaman yapacak, saati?

Kabine toplanıyor. Kabine Toplantısında Rusya Ukrayna krizi, dış politika ve koronavirüs dışında elektrik faturalarını düşürecek esnafa kademeli model, meskenler için kademenin yükseltilmesi ve KDV indirimi gibi formüller yer alıyor. Peki, Kabine toplantısı bugün saat kaçta olacak? Kabine toplantısı sonucu ne zaman açıklanacak? İşte 16 Şubat Cumhurbaşkanı'nın ulusa sesleniş saati...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kabine Toplantısına başkanlık edecek. Kabine saat 15.00'te başlayacak.

ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Toplantının yaklaşık 19.30-20.00'ye kadar sürmesi bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINACAK KONULAR

ENFLASYONLA MÜCADELE

Kabine Toplantısında ekonomideki gelişmeler de ele alınacak. Temel gıdada KDV indiriminin de yer aldığı yeni teşvik ve tedbir paketinin piyasalara nasıl yansıdığı değerlendirilecek.

Özellikle fahiş fiyat uygulaması ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ DEĞERLENDİRİLECEK

Bir diğer gündem başlığı, Ukrayna ile Rusya arasında giderek artan gerilim olacak. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de kurmaylarının yürüttüğü temaslar görüşülecek.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar ele alınacak. Toplantıda, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler ve İsrail Cumhurbaşkanı'nın gelecek ay gerçekleşecek Türkiye ziyareti de değerlendirilecek.

DIŞ POLİTİKA ADIMLARI GÖRÜŞÜLECEK

Ermenistan ile özel temsilciler düzeyinde yürütülen görüşmelerde gelinen son durum ve Yunanistan'ın Ege'de gayri askeri statüdeki adalara yönelik ihlalleri ile buna karşı yürütülecek politika gözden geçirilecek.

Kabine Toplantısında yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları ve koronavirüs salgınına yönelik adımlar değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak.