Elektrik faturalarına indirimde flaş gelişme! 6 formül var, bugün...

Vatandaşın konuştuğu konu elektrik faturaları. İktidarın gündeminde de elektrik faturalarında indirim konusu var. Bugün yapılacak kabine toplantısında ise önemli gündem maddelerinden biri elektrik faturalarındaki destek olacak.

Elektrik indirimiyle ilgili olarak Enerji Bakanlığı ve EPDK tarafından bir çalışma yapıldı. Bugün Enerji Bakanı Fatih Dönmez tarafından kabineye sunulacak olan destek paketi, alternatif önerilerden oluşuyor. Hangi desteklerin yürürlüğe konulacağı ise kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

O nedenle bu aşamada sadece Enerji Bakanlığı ve EPDK’nın yaptığı alternatifli çalışmadan söz etmek mümkün. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin bugünkü kabine toplantısına ilişkin yazısı...

1- KDV İNDİRİMİ

Gıdada yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldüğü gibi elektrikte de yüzde 18 olan KDV oranının indirilmesi gündemde. Ancak bu ticari işletmeler ile sanayi için değil, daha çok konutlar için öneriliyor.

2- İNDİRİMLİ TARİFENİN YÜKSELTİLMESİ

Konutlardaki indirimli tarife oranı 150 kilovat saatten 210 kilovat saate çıkarılmıştı. Bu günlük olarak 7 kilovat saate denk geliyordu. Bunun günlük 8 kilovat saate, aylık ise 240 kilovat saate yükseltilmesi de alternatifler arasında yer alıyor.

3- ESNAFA KADEMELİ TARİFE

Ticari işletmelerin elektrik faturaları can yakıyor. O nedenle kabine toplantısında ele alınacak konuların başında özellikle de orta halli esnafın yüksek gelen elektrik faturalarının desteklenmesi konusu geliyor. Büyük işletmelerden ziyade bakkal, manav, kasap, berber, kuaför, lokanta, kahvehane gibi küçük işletmelerin üzerinde duruluyor. Bu işletmelerin belirlenmesinde ciro mu yoksa elektrik tüketim oranları mı esas alınacak diye bir tartışma söz konusuydu. Belli oranda elektrik tüketim oranlarının esas alınması eğilimi ağır basıyor.

Örneğin:

1000 kilovat saate kadar olanlara indirimli tarife,

2000 kilovat saate kadar olanlara ayrı tarife,

3000 bin kilovat saat ve üzeri olanlara ise farklı tarife uygulanması gibi.

4- DAĞITIM BEDELİNDE İNDİRİM

Bir alternatif de dağıtım şirketlerinin dağıtım bedellerinde indirim yapması yönünde. Meskenlerde ve küçük işletmelerde dağıtım şirketlerinin indirim yapması da alternatifler arasında yer alıyor. Dağıtım şirketlerinin maliyetlerinin dengelenmesi için de EÜAŞ’den firmalara verilen oranın yükseltilmesi gündemde.

5- BAKANLIĞIN KATKISI

Aile Bakanlığı tarafından düzenli olarak sosyal yardım alan 2 milyonu aşkın ailenin elektrik faturalarının ödenmesinde destek sağlanıyor. Aile Bakanlığı geçen yıl birey sayısına göre 137.33 TL olan elektrik tüketim desteğinin üst limit tutarını 206 liraya çıkarmıştı. Elektrik üretim desteği hanelerde bulunan birey sayısına göre farklılık arz ediyor.

6- CEMEVLERİ, VAKIFLAR VE DERNEKLER

Bu arada elektrik faturaları yüksek gelen cemevleri, vakıflar ve derneklerle ilgili çalışma gündemde. Ticari işletme kapsamında abonelikleri yapılan cemevleri, dernekler ve vakıfların mesken ya da meskene çok yakın bir tarife üzerinden ücretlendirilmesi üzerinde duruluyor.