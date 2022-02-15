Bankada parası olanlar dikkat! Bu mesajı alırsanız...

Banka hesabı olanları ilgilendiren kritik bir uyarı yapıldı. Son günlerde “Tek bir lira bile harcamadan binlerce TL kazanın” mesajları yaygınlaşmaya başladı. Pek çok sosyal medya platformunda denk gelebileceğiniz bu kolay para tuzağında banka hesabınızın kiralanması talep ediliyor.

Ancak kolay para kazanmanın cazibesi, sizi bir anda bir suç örgütünün üyesi ya da milyonlarca liralık kara para trafiğinin oyuncularından biri yapabilir.

MASAK yoğun çalışmalar yapıyor

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün, bu tür olaylar ve sonrasında yaşananları yakından takip eden bir isim… TRT Haber'den Sertaç Aksan söz konusu reklamların ne anlama geldiğini, banka hesabını kiralamanın muhtemel sonuçlarını ve sürecin diğer merak edilenlerini Avukat Ergün'e sordu. İşte hesap kiralama ile ilgili merak edilen detaylar....

Son dönemde özellikle online mecralar üzerinden dolandırıcılık faaliyetlerin arttığı bilgisini veren Ergün, gerek bazı sosyal medya hesapları üzerinden gerekse illegal kumar ve bahis siteleri üzerinden gerçekleştirilen suçlarda büyük artış yaşandığına dikkat çekiyor.

Bu nedenle MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları başta olmak üzere devletin ilgili birimleri yoğun çalışmalar yaptığını hatırlatan Avukat Kürşat Ergün, bu suçların önemli bir kısmının açığa çıkartıldığını, faillerin de adalet önünde hesap verdiğini belirtiyor.

Hukuken sonuçları çok ağır

Avukat Kürşat Ergün, yine 3. kişilerin bu faaliyetinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında Dolandırıcılık suçu ile örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek suçuna vücut verdiğini söylüyor ve devam ediyor:

“Dolayısıyla bu suçun hukuken sonuçları çok ağır. Durumun ciddiyetinden habersiz kimi vatandaşların kısa yoldan para kazanmak gayesiyle dolandırıcılara hesaplarını kiraladıkları ve buradan gelir elde etmek çabası içerisinde oldukları gözlemleniyor. Vatandaşların şunu çok iyi anlaması lazım. Hukuken banka ve aracı kurumlar nezdindeki hesaplar devredilemez ve kiraya verilemez. Bu hesaplar kişiyle özdeşleşmiş hesaplardır. Bu hesaplar üzerinden gerçekleştirilecek her türlü işlemden hesap sahibinin sorumlu olacağı tartışmasızdır. Dolayısıyla bu hesapların herhangi bir suç ile ilişkilendirilmesi halinde adli birimler nezdinde hesap verilmesi zorunludur.”

Adli birimlere haber verin

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün, yukarıda sıraladığı sebepler nedeniyle kesinlikle banka hesaplarını kiralama işinden uzak durulması gerektiğinin altını çiziyor.

Vatandaşları hesaplarını 3. kişilere devretmemeleri, kiraya vermemeleri, banka kasalarını 3. kişilerin kullanımına bırakmamaları gerektiği konusunda uyaran Avukat Ergün, “Vatandaşların, hangi menfaat karşılığı olursa olsun bu fiilleri işlemeleri halinde hukuken ağır sonuçlarla karşı karşıya kalacaklarını bilmeleri önemli. Kendilerine bu yönde talepler gelmesi halinde konuyu derhal adli birimlere intikal ettirmeleri en doğru hareket olur” cümleleriyle sözlerini tamamlıyor.