Doğal gaz desteği ile ilgili kritik detay! Doğal gazda 1150 lira yardımı kimler, nasıl alacak?

Doğal gaz faturaları ile ilgili milyonları sevindirecek müjde geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, Enflasyonla mücadele kapsamında su faturaları ve elektrik faturalarında olduğu gibi doğal gazda da fatura desteği geliyor. İhtiyaç sahiplerine doğalgaz yardımında başvurular başlıyor. Hane başına yıllık 450 lira ile bin 150 lira arasında destek sağlanacak. Hedef 4 milyon haneye ulaşmak.

Peki başvurular nasıl olacak? Kim bu yardımlardan yararlanabilecek, kriterler ne? Başvuru e-Devlet üzerinden olacak. Yardım için öncelikli kriterin hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te birinden az olması bekleniyor. Ama sadece bu değil o kişilerin geliri olmasa bile üzerlerine kayıtlı bir mülk ve benzeri var mı? Ona da bakılıyor gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadıklarının belirlenmesinde.

Bir diğer kriter ise o kişinin yaşadığı yerde doğalgaz altyapısının olup olmadığı. Bu da bakılacak kriterlerden olacak. İhtiyaç sahibi olduğu belirlenen kişiler hak sahibi olacak ve mart ayında da ödemeler başlayacak.

Ödemeler ısıl haritaya göre yapılacak. Yani illerin meteorolojik şartlarına göre. Yani örneğin Erzurum'daki meteorolojik şartlara göre ihtiyaç duyulan doğalgaz ihtiyacı ile Antalya'daki aynı değil.

Dağıtımda ne kadarlık bir ödemeye hak kazanıldığı ise işte illere göre değişen o ısı ihtiyacına göre belirlenecek.

Hak sahibi durumunda olan kişiler PTT’ye doğal gaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz desteği başvurusu için öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı E-Devlet ekranı üzerinden sosyal yardım formunun doldurulmuş olması gerekmektedir. Sosyal yardım formu doldurulmayan vatandaşların başvurusu değerlendirme dışı kalabilecektir.