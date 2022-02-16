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    Ekonomi1.150 TL doğal gaz desteği! Başvuran alıyor, yılda iki kez...
    HaberlerEkonomi Haberleri 1.150 TL doğal gaz desteği! Başvuran alıyor, yılda iki kez...
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    1.150 TL doğal gaz desteği! Başvuran alıyor, yılda iki kez...

    Doğal gaz desteği ile ilgili son dakika kararı! 1.150 TL ödeme yapılacak. Başvuran vatandaşlar yılda iki kez alabilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan güzel haberin detaylarını paylaştı. 4 milyon hane için 450-1150 TL arasında doğal gaz yardımı yapılacak. Başvurular e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Doğalgaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilecek. Destek ödemesi, hak sahibinin PTT kartına yatırılacak. Başvuran faturasını götürerek PTT’den ödemesini alabilecek. Peki, doğalgaz desteğine nasıl başvuru yapılır? İşte, doğalgaz desteği ile ilgili tüm detaylar...

    16.02.2022 - 20:48 |
    1.150 TL doğal gaz desteği! Başvuran alıyor, yılda iki kez...

    Doğal gaz destek ödemeleri başlıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşa devlet destekleri sürüyor. Bu yıl ilk kez doğal gaz desteği yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından duyurdu. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğalgaz tüketim desteğiyle ilgili hazırlıklar tamamlandı. 4 milyon hane için yılda 2 defada ödenmek üzere 450-1150 arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız. Kronik hastaların bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacaktır. Başvurular cuma günü başlayacaktır." diye konuştu.

    DOĞAL GAZ DESTEĞİ NASIL YAPILIR?

    Doğalgaz desteği başvurusu için öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı E-Devlet ekranı üzerinden sosyal yardım formunun doldurulmuş olması gerekmektedir. Sosyal yardım formu doldurulmayan vatandaşların başvurusu değerlendirme dışı kalabilecektir.

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