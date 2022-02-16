1.150 TL doğal gaz desteği! Başvuran alıyor, yılda iki kez...

Doğal gaz destek ödemeleri başlıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşa devlet destekleri sürüyor. Bu yıl ilk kez doğal gaz desteği yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğalgaz tüketim desteğiyle ilgili hazırlıklar tamamlandı. 4 milyon hane için yılda 2 defada ödenmek üzere 450-1150 arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız. Kronik hastaların bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacaktır. Başvurular cuma günü başlayacaktır." diye konuştu.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ NASIL YAPILIR?

Doğalgaz desteği başvurusu için öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı E-Devlet ekranı üzerinden sosyal yardım formunun doldurulmuş olması gerekmektedir. Sosyal yardım formu doldurulmayan vatandaşların başvurusu değerlendirme dışı kalabilecektir.