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    EkonomiÇok kuvvetli kar sağanakları başlıyor! Meteoroloji son dakika açıkladı! Turuncu alarm verildi, İstanbul için flaş uyarı...
    HaberlerEkonomi Haberleri Çok kuvvetli kar sağanakları başlıyor! Meteoroloji son dakika açıkladı! Turuncu alarm verildi, İstanbul için flaş uyarı...
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    Çok kuvvetli kar sağanakları başlıyor! Meteoroloji son dakika açıkladı! Turuncu alarm verildi, İstanbul için flaş uyarı...

    Kar yağışı çok daha kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den son dakika açıklaması yapıldı. İstanbul için turuncu kodlu alarm verildi. Yarın kar yağışı etkisini artırarak devam edecek. Bu gece ve yarın yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışı bekleniyor. Kuvvetli kar yağışları MGM haritasına göre çarşamba gününe kadar sürecek. Kara kış mart ayının ortasında geri geldi. Araçlar yolda kaldı, kazalar meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ise İstanbul için yeni uyarı yapıldı. Yapılan açıklamada ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Bugün olduğu gibi yarın için de turuncu uyarı yapıldı. AVM'lerin çalışma saatlerinde de değişikliğe gidildi. Cumartesi günü için 'Plan yapmayın, evinizden çıkmayın. Çıkacaksanız toplu taşımayı kullanın' uyarısı geldi. Yarın en yoğun karar beklenen gün olarak duyuruldu. İşte son dakika hava durumu açıklamaları...

    11.03.2022 - 15:37 |
    Çok kuvvetli kar sağanakları başlıyor! Meteoroloji son dakika açıkladı! Turuncu alarm verildi, İstanbul için flaş uyarı...

    Kar yağışı İstanbul'da etkisini artırarak devam ediyor. Meteoroloji, İstanbul'da bu gece ve yarın için yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da bu gece ve yarın (Cumartesi) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor. Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

    TURUNCU UYARI YAPILDI

    İstanbul, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Van illerine yarın için turuncu kodlu uyarı yapıldı. Meteoroloji'nin "MeteoUyarı" sistemine göre, 'Turuncu' uyarı şu anlama geliyor:

    "Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir."

    Çok kuvvetli kar sağanakları başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Turuncu alarm verildi, İstanbul için flaş uyarı...

    PROF. DR. ŞEN: KAR PAZAR GÜNÜ ŞİDDETİNİ AZALTACAK

    CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Tipi şeklinde kar var. Nedeni havanın çok soğuk olması. Kar yağışı akşama kadar devam edecek. İstanbul üzerinde yoğunlaşan kar yağışı. Yarın da sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar devam edecek. Pazar günü şiddetini azaltacak. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 30santimi aşacak gibi" dedi.

    İSTANBUL'DA AVM KARARI

    İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, AVM'lerin bugün 12.00'den itibaren müşteri kabulüne başlayacağını, 19.00'da kapanacağını açıkladı. Avdagiç'in sosyal medyadan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul’daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM’lerin bugün 12.00’den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00’de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

     

    Çok kuvvetli kar sağanakları başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Turuncu alarm verildi, İstanbul için flaş uyarı...

    İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, CNN TÜRK canlı yayına katıldı. İşte Yerlikaya'nın açıklamaları...

    Biz bu yollarda, karla ve buzlanmayla mücadele yapabilmek için hemşehrilerimizin şu fedakarlığı yapmasını istiyoruz. Yolda devam akışkanlık olması için acil olmadıkça yola çıkmamak, bir zorunluluk varsa kış lastiği ve toplu taşıma. Eğer siz TIR'lara, kamyonlara bekleyin derseniz o arkadaşlara ikramda bulunmanız lazım. Kızılayımız gerçekten dersine çok iyi çalıştı. En büyük alan Kızılay'a düşüyordu. Biz şunu istiyoruz; aslında hiçbir zaman yolu hiçbir sürücümüze durdurmak istiyoruz. Ben hepsine minnettarım, hiçbir yerde serzeniş olmadı. Kızılayımız öyle bir ev sahipliği yaptı ki, oradan uğurladığımız tüm arkadaşlarımızdan teşekkür aldık.

    Mega şehirde moto kuryelerin ne kadar önemli bir hizmet yaptığını hemşehrilerimiz bilir. Moto kuryelerimizin can güvenliği bizim için olmazsa olmaz. Hava koşulları uygun değilse biz onların sürüş güvenliklerini düşünmek zorundayız. Karla mücadelede medyamız gerçekten mükemmel sınav verdi. Doğruya doğru, yanlışa yanlış demeyi hiçbir zaman ihmal etmediler, ben tekrardan teşekkür ediyorum.

    BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, EN YOĞUN KAR BEKLENEN GÜNÜ AÇIKLADI

    İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışının cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı geçebileceğini ifade etti.

    "CUMARTESİ PLAN YAPMAYIN"

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vatandaşları, "Bugün yağış devam edecek belli aralıklarla dönme dönem durmuş olması vatandaşlarımızı lütfen aldatmasın. Yola çıktığınız noktada hiçbir şey olmayabilir birkaç kilometre ileride sizi kar karşılayabilir. Hava koşullarına hazırlıksız yakalandığınız noktada başkalarının da hayatlarını tehlikeye atabilirsiniz. Cumartesi için ekstra bir program düşünüyorsanız lütfen yapmayın çünkü cumartesi bu 5 günün en yoğun kar yağışının olacağı gün. Dolayısıyla bu hassasiyeti özellikle yarın için gösterin. Evinizde kalın, toplu taşıma kullanın" diyerek uyardı.

    Çok kuvvetli kar sağanakları başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Turuncu alarm verildi, İstanbul için flaş uyarı...

     

    METEOROLOJİ'NİN BUGÜNKÜ HAVA DURUMU RAPORU

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güneybatısında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, Adana’nın doğusu, K. Maraş'ın güneybatısı ile doğusu, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Tunceli, Bingöl, Muş, Adıyaman, Batman ve Diyarbakır’ın kuzey ve doğusu ile Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Akdeniz kıyıları dışında ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden, İskenderun Körfezi’nde güneybatıdan kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, Adana’nın doğusu, K. Maraş'ın güneybatısı ile doğusu, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Tunceli, Bingöl, Muş, Adıyaman, Batman ve Diyarbakır’ın kuzey ve doğusu ile Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Akdeniz’in iç, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, İskenderun Körfezi ve çevresinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Marmara, Ege'nin iç kesimleri ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    MARMARA

    Çok bulutlu, doğusu ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 3°C
    Çok bulutlu

    İSTANBUL °C, 2°C
    Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 2°C
    Çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 2°C
    Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor.

    Çok kuvvetli kar sağanakları başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Turuncu alarm verildi, İstanbul için flaş uyarı...

    EGE

    Çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Aydın çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, -4°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

    DENİZLİ °C, 3°C
    Çok bulutlu

    İZMİR °C, 6°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

    MANİSA °C, 4°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

    AKDENİZ

    Çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı ile Kahramanmaraş'ın güneybatı ve doğu kesimlerinde kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerde kuzeyli, İskenderun Körfezi ve çevresinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 13°C
    Çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

    ANTALYA °C, 10°C
    Çok bulutlu

    HATAY °C, 11°C
    Çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

    ISPARTA °C, -1°C
    Çok bulutlu

    İÇ ANADOLU

    Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 0°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

    ESKİŞEHİR °C, -2°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

    KAYSERİ °C, -1°C
    Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

    KIRŞEHİR °C, 0°C
    Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

    Çok kuvvetli kar sağanakları başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Turuncu alarm verildi, İstanbul için flaş uyarı...

    BATI KARADENİZ

    Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    BOLU °C, -3°C
    Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

    DÜZCE °C, 1°C
    Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

    KASTAMONU °C, -2°C
    Çok bulutlu, kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

    ZONGULDAK °C, 2°C
    Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin kuvvetli olmak üzere bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    RİZE °C, 4°C
    Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

    SAMSUN °C, 4°C
    Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

    TOKAT °C, 1°C
    Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

    TRABZON °C, 5°C
    Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

    DOĞU ANADOLU

    Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari ile Van'ının güney çevrelerinde kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    ERZURUM °C, -1°C
    Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

    KARS °C, 2°C
    Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

    MALATYA °C, 6°C
    Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    VAN °C, 4°C
    Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yüksek kesimleri ile güney çevreleri yer yer yoğun kar yağışlı

    Çok kuvvetli kar sağanakları başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Turuncu alarm verildi, İstanbul için flaş uyarı...

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Siirt ve Adıyaman çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    DİYARBAKIR °C, 9°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

    GAZİANTEP °C, 5°C
    Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    SİİRT °C, 6°C
    Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

    ŞANLIURFA °C, 9°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

    Çok kuvvetli kar sağanakları başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Turuncu alarm verildi, İstanbul için flaş uyarı...

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