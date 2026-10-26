Resmen zengin oldu... Kilosu 1 milyon 450 bin TL! Yapay zeka desteğiyle üretimi katladı: Tam 2 ton!

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Ürettikleri safranı yurt dışına teste gönderdiklerini ve çok yüksek analiz sonuçlarına ulaştıklarını dile getiren Saymaz, "Safranlarımızı her yıl hasat sonrasında İtalya'daki akredite bir laboratuvara göndererek teste tabi tutuyoruz. Şu anki test sonuçlarımıza göre Türkiye'de üretilen safralar arasında en yüksek değerlere ulaştık. Yurt dışındaki karşılaştırmalara baktığımızda özellikle İtalya ve İspanya'daki en üst kalite safraların bile üzerinde değerlere ulaştık. Özellikle krosin (crocin) ve pikrokrosin (picrocrocin) değerlerimiz çok yüksek. Bu analiz sonuçları, safranın özellikle sağlık alanındaki kullanımına yönelik rağbet görmesini sağlıyor. Test değerlerimiz çok yüksek seviyelerde." şeklinde konuştu."Şu anda yaklaşık 11 dekar alanda üretim yapıyoruz" diyen Saymaz, "İki ayrı safran tarlamız bulunuyor. Ben veri ve yapay zekâ alanında çalışıyorum. Bu alanda edindiğimiz bilgileri safran tarlalarımızda da kullanıyoruz. Sulama, gübreleme, safran soğanlarının ekim zamanını belirleme ve hasat süreçlerinde teknolojiden yararlanıyoruz. Şu anda safran tarlalarımızda çeşitli sensörler bulunuyor ve detaylı bir üretim gerçekleştiriyoruz" ifadelerine yer verdi.