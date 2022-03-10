GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemKamu çalışanları idari izinli mi? Resmi kurumlar tatil mi? 11 Mart’ta kamu kurum ve kuruluşları çalışacak mı?
HaberlerGündem Haberleri Kamu çalışanları idari izinli mi? Resmi kurumlar tatil mi? 11 Mart’ta kamu kurum ve kuruluşları çalışacak mı?
ABONE OL

Kamu çalışanları idari izinli mi? Resmi kurumlar tatil mi? 11 Mart’ta kamu kurum ve kuruluşları çalışacak mı?

İstanbul’da süren yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Valiliği yeni bir açıklama yaptı. İstanbul'da, asgari personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer çalışanların yarın da idari izinli sayılacağını bildirildi. Peki, Kamu çalışanları idari izinli mi? Yarın kamu kurum ve kuruluşları çalışacak mı? Resmi kurumlar yarın tatil mi? Resmi Kurumlar 11 Martta çalışıyor mu? İşte detaylar…

10.03.2022 - 15:42 |
Kamu çalışanları idari izinli mi? Resmi kurumlar tatil mi? 11 Mart’ta kamu kurum ve kuruluşları çalışacak mı?

İstanbul’da bu sabahtan beri yoğun kar yağışı devam ediyor. İstanbul’da önlemler kar yağışı öncesi alınmıştı. Kar yağışının şiddetleneceğine ilişkin tahminler endişelere neden oluyor. İstanbul Valiliği yeni tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. Peki, Kamu çalışanları idari izinli mi? Yarın kamu kurum ve kuruluşları çalışacak mı? Resmi kurumlar yarın tatil mi? Resmi Kurumlar 11 Martta çalışıyor mu? İşte detaylar…

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

“Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; Güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli tüm personel 11 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılacaktır.”

GÜNCEL HABERLER

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye’nin önünü hiç kimse kesemeyecek

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye’nin önünü hiç kimse kesemeyecek

ABD’de enflasyonda yeni rekor

ABD’de enflasyonda yeni rekor

Antalya'da tarihi zirve! Dünya basını Lavrov - Çavuşoğlu - Kuleba görüşmesini manşetten verdi!

Antalya'da tarihi zirve! Dünya basını Lavrov - Çavuşoğlu - Kuleba görüşmesini manşetten verdi!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ABD’de enflasyonda yeni rekor

ABD’de enflasyonda yeni rekor

Sıradaki Haber
Milli Saraylar İdaresi KPSS’den en az 60 puanla sözleşmeli personel alacak!

Milli Saraylar İdaresi KPSS’den en az 60 puanla sözleşmeli personel alacak!

Sıradaki Haber
81 ile genelge gönderildi! Resmen değişti...

81 ile genelge gönderildi! Resmen değişti...

Sıradaki Haber
Karadeniz doğalgazını karaya getirecek! Önemli gelişme duyuruldu

Karadeniz doğalgazını karaya getirecek! Önemli gelişme duyuruldu

Sıradaki Haber