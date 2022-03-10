Kamu çalışanları idari izinli mi? Resmi kurumlar tatil mi? 11 Mart’ta kamu kurum ve kuruluşları çalışacak mı?

İstanbul’da bu sabahtan beri yoğun kar yağışı devam ediyor. İstanbul’da önlemler kar yağışı öncesi alınmıştı. Kar yağışının şiddetleneceğine ilişkin tahminler endişelere neden oluyor. İstanbul Valiliği yeni tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. Peki, Kamu çalışanları idari izinli mi? Yarın kamu kurum ve kuruluşları çalışacak mı? Resmi kurumlar yarın tatil mi? Resmi Kurumlar 11 Martta çalışıyor mu? İşte detaylar…

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

“Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; Güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli tüm personel 11 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılacaktır.”