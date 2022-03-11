Unkapanı köprüsü trafiğe kapatıldı!
İstanbul Unkapanı Köprüsü'nde rüzgar nedeniyle bağlantı noktaları ayrıldı, köprü çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
11.03.2022 - 12:50 |
İstanbul'da Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Konuyla ilgili AKOM'dan yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, köprüde soğuk hava ve rüzgardan kaynaklanan derz ayrılması meydana geldiği bildirildi.
Köprüde oluşan 10-15 cm'lik açılma nedeniyle, araçların geçişine izin verilmiyor. Fatih ile Beyoğlu arasındaki ulaşımı sağlayan 477 metrelik köprünün durumu, mühendislerin yapacağı incelemenin ardından belli olacak.