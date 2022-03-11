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Unkapanı köprüsü trafiğe kapatıldı!

İstanbul Unkapanı Köprüsü'nde rüzgar nedeniyle bağlantı noktaları ayrıldı, köprü çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

11.03.2022 - 12:50 |
Unkapanı köprüsü trafiğe kapatıldı!

İstanbul'da Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Konuyla ilgili AKOM'dan yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, köprüde soğuk hava ve rüzgardan kaynaklanan derz ayrılması meydana geldiği bildirildi.

Unkapanı köprüsü trafiğe kapatıldı

Köprüde oluşan 10-15 cm'lik açılma nedeniyle, araçların geçişine izin verilmiyor. Fatih ile Beyoğlu arasındaki ulaşımı sağlayan 477 metrelik köprünün durumu, mühendislerin yapacağı incelemenin ardından belli olacak.

 

Unkapanı köprüsü trafiğe kapatıldı

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