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Gündem2026 şeker pancarı fiyatı açıklandı! Üreticilerden yeni fiyat talebi
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2026 şeker pancarı fiyatı açıklandı! Üreticilerden yeni fiyat talebi

14.10.2026 - 09:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER), 2026 yılı şeker pancarı alım fiyatını kota tamamlama primi dahil ton başına 3 bin 720 TL olarak açıkladı. Erzincan Pancar Ekicileri Kooperatifi ise artan üretim maliyetlerini gerekçe göstererek fiyatın yeniden düzenlenmesini ve üreticilerin beklentisi olan 4 bin 500 TL seviyesinin dikkate alınmasını istedi.

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12026 şeker pancarı fiyatı açıklandı! Üreticilerden yeni fiyat talebi

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER), 2026 yılı şeker pancarı alım fiyatını kota tamamlama primi dahil ton başına 3 bin 720 lira olarak belirledi.TÜRKŞEKER tarafından yapılan açıklamada, şeker şirketleri ile şeker pancarı üretici temsilcileri arasında varılan mutabakat sonucunda, yüzde 16 polar şeker içeren net 1 ton A kotası şeker pancarının baz alım kesin fiyatının kota tamamlama primi dahil 3 bin 720 lira olduğu bildirildi.Fiyatın, 4634 sayılı Şeker Kanunu'nun 5'inci maddesi kapsamında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda belirlendiği kaydedildi.

22026 şeker pancarı fiyatı açıklandı! Üreticilerden yeni fiyat talebi

Şeker pancarı üretiminin önemli tarımsal faaliyetler arasında yer aldığı Erzincan'da da açıklanan fiyat, üreticiler tarafından yakından takip ediliyor. Ekim, bakım, sulama, gübreleme, hasat ve nakliye giderlerini karşılayan üreticiler için belirlenen fiyat, yeni sezon gelirlerinin hesaplanmasında temel oluşturuyor.TÜRKŞEKER açıklamasında, sözleşmeli üretim modeliyle çiftçilere alım güvencesi sağlandığı belirtilerek yerli şeker üretiminin güçlendirilmesi ve üreticilerle iş birliğinin sürdürülmesinin hedeflendiği ifade edildi.

32026 şeker pancarı fiyatı açıklandı! Üreticilerden yeni fiyat talebi

Erzincan Pancar Ekicileri Kooperatifi, 2026 yılı şeker pancarı alım fiyatının kota tamamlama primi dahil ton başına 3 bin 720 lira olarak açıklanmasına tepki göstererek fiyatın yeniden düzenlenmesini istedi.Erzincan Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkan Vekili Barış Güntürk, yaptığı yazılı açıklamada, belirlenen fiyatın üreticilerin beklentilerinin altında kaldığını ve artan maliyetleri karşılamadığını savundu.Daha önce de fiyat konusunda uyarılarda bulunduklarını belirten Güntürk, 1 Ekim'de masadaki rakamın 3 bin 750 lira, üreticilerin beklentisinin ise en az 4 bin 500 lira olduğunu ifade ettiklerini aktardı.Açıklanan 3 bin 720 liralık fiyatın kabul edilemez olduğunu belirten Güntürk, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığına çağrıda bulundu.

42026 şeker pancarı fiyatı açıklandı! Üreticilerden yeni fiyat talebi

Tohum, gübre, mazot ve sulama başta olmak üzere üretim girdilerindeki artışa dikkati çeken Güntürk, şeker pancarı üretiminin büyük emek ve özveri gerektirdiğini kaydetti.Üreticinin emeğinin karşılığını alması gerektiğini vurgulayan Güntürk, alım fiyatının artan maliyetleri karşılayacak şekilde yeniden değerlendirilmesini talep etti.Kooperatifin açıklamasında, "Çiftçi yaşasın ki üretim yaşasın" ifadesine yer verildi.

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