Deprem konutları teslim edildi, kiralar yeniden yükseldi! Hatay'da yeni fiyatlar

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Yılın ilk aylarında kira fiyatlarının 7 ila 13 bin TL olurken şimdi ise 10 ila 15 bin TL civarında yükseldiğini ifade eden emlakçı Jülide Özkan, "Yılın ilk çeyreğinde daha önce de görüşmüştük. TOKİ konutlarında kira fiyatları 7 bin ile 13 bin lira arasındaydı. Şimdi rezerv alanlardaki konutlar teslim edilmeye başlandı. Konutların teslim edilmesi, konteyner kentlerin boşaltılması ve tayin döneminin aynı zamana denk gelmesiyle kira fiyatlarında bir miktar yükseliş yaşandı. Artık şehir merkezindeki binalarımızın ortalama yaşı da yaklaşık 6 oldu. Binaların büyük bölümünün yeni olması da kira fiyatlarının yükselmesinde etkili oluyor. Daha önce TOKİ konutlarında 7 bin ila 13 bin lira arasında olan kiralar, şu anda 10 bin ila 15 bin lira aralığına yükseldi. Rezerv alanlardaki konutlarda ise kiralar genellikle 15 bin ila 20 bin lira arasında değişiyor. Fiyatlar dairenin konumuna, oda sayısına, metrekaresine ve cephesine göre farklılık gösteriyor. Açıkçası kira fiyatlarında bir miktar düşüş bekliyoruz. Çünkü insanların ödeme gücü bizim için önemli. Şu anda istediğimiz kirayı isteyelim, insanlar ödeyemedikten sonra bunun bir anlamı yok. Her zaman piyasada fiyatı alıcının belirlediğini söyleriz. Bu nedenle ödeme gücünü göz önünde bulundurarak fiyatlarda düşüş bekliyoruz. Konut sayısının artmasıyla birlikte piyasada farklı bir durum oluştu. Daha önce şehirde eski binalar, küçük daireler ve bodrum katları vardı. Bu konutlar daha uygun fiyatlarla kiraya verilebiliyordu. Şimdi insanlar daha çok yeni dairelere sahip olduğu için ev sahipleri de 'dairem sıfır' diyerek daha yüksek kira talep ediyor. Ancak vatandaşların bu kiraları ödeme gücü oldukça sınırlı" dedi.