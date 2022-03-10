İstanbul’da yoğun kar yağışı devam ediyor. Günler öncesinden önlemler alan İstanbul Valiliği, karla mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri açıkladı. İstanbul'da kar yağışıyla ilgili önlemler kapsamında moto kurye, motosiklet, scooter kullanıcıları ile kamu personeli çalışanlarına yönelik yeni tedbirler duyuruldu. Peki, Motosiklet ve scooterlara yasak var mı? Moto kuryeler çalışıyor mu? Moto kuryeler kaça kadar çalışıyor? Motosiklet yasağı var mı? İşte detaylar…

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Meteoroloji’den alınan bilgilere göre, kar yağışının yarından itibaren etkisini daha da artırması bekleniyor.

MOTOSİKLER VE SCOOTERLARA YASAK VAR MI? MOTO KURYELER ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul Valiliği karla mücadeleye ilişkin yeni önlemler aldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motosiklet ve scooterların kullanımının bugün 19.00’dan sonra ikinci bir karara kadar yasaklandığını duyurdu.

KAMU PERSONELİ İDARİ İZİNLİ Mİ?

Ayrıca asgari personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer çalışanların yarın da idari izinli olacak.