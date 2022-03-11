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AVM’ler ile ilgili son dakika kararı! AVM'lerin açılış ve kapanış saatlerinde düzenleme...

AVM’ler ile ilgili son dakika açıklaması! AVM’lerin çalışma saatleriyle ilgili düzenleme duyuruldu. İstanbul’da kar alarmı verildi. Alışveriş merkezleri ise yeni kararla birlikte kapılarını 12.00’da açacak, 19.00’da kapatacak.

11.03.2022 - 10:32 |
AVM’ler ile ilgili son dakika kararı! AVM'lerin açılış ve kapanış saatlerinde düzenleme...

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı. Meteoroloji kar yağışının ilerleyen saatlerde ve hafta sonu şiddetleneceğini duyurdu. İstanbul’da kar tedbirleri genişletildi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, resmi sosyal medya hesabından AVM’lerin çalışma saatleriyle ilgili düzenlemeyi paylaştı. Avdagiç, “İstanbul’daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM’lerin bugün 12.00’den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00’de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.

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