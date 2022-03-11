Kar fırtınası geliyor! Kar ile ilgili son dakika! Gün ve saat belli oldu! Kar esir alacak!
Kar yağışı ile ilgili son dakika uyarısı geldi. Kar fırtınası geliyor. Meteoroloji'den son dakika kar açıklaması geldi! Kar fırtınasıyla ilgili gün ve saat verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'a turuncu, 56 kente ise sarı kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Çanakkale'nin batısı ve Güney Ege kıyıları dışında tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, Adana’nın kuzey ve doğusu, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Nevşehir, Niğde, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Adıyaman, Diyarbakır’ın doğusu, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Akdeniz kıyıları dışında ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşta kar yağışı ile ilgili tüm gelişmeler...
İstanbul'da dün sabahtan bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı gece saatlerinde yoğunlaştı. Kar yağışı kısa sürede megakenti beyaza bürüdü, Meteoroloji'den İstanbul için yeni hava durumu uyarısı geldi. İstanbul'daki kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışının en yoğun olacağı günü açıkladı. İşte 11 Mart hava durumu raporu...
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış dün sabah kente giriş yapmış ve gün içinde aralıklarla etkili olmuştu. İstanbul'da Kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırırken kenti beyaza bürüdü. Zaman zaman hızını arttıran yağış, sabah saatlerine kadar belirli aralıklarla devam etti.
Trafiğe çıkan taşıtlar, karlı yollarda güçlükle ilerlerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, yolları açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, EN YOĞUN KAR BEKLENEN GÜNÜ AÇIKLADI
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışının cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı geçebileceğini ifade etti.
METEOROLOJİ'DEN YENİ HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Çanakkale'nin batısı ve Güney Ege kıyıları dışında tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, Adana’nın kuzey ve doğusu, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Nevşehir, Niğde, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Adıyaman, Diyarbakır’ın doğusu, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Akdeniz kıyıları dışında ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya’nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Van’ın güney çevreleri, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, ve yer yer yoğun olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Akdeniz’in iç, İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, İskenderun Körfezi ve çevresinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Marmara, Ege'nin iç kesimleri ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'a turuncu, 56 kente ise sarı kodlu uyarıda bulundu.
TURUNCU UYARI NE DEMEK?
Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
MOTOKURYELERE YASAK
Yerlikaya, AFAD'da yaptığı açıklamada, iki yeni karar aldıklarını belirterek, "Kamu kurumlarında hamile ve engelliler 11 Mart günü idari izinli sayılacak. Bugün (dün) saat 19:00 itibariyle motosiklet ve scooterlerin trafiğe çıkışına izin verilmeyecek, motokuryelik yapılmayacaktır. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım, toplu taşıma araçlarını tercih edelim" dedi.
AKOM’da açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da “Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuk havanın 4 gün boyunca, yeni hafta başına kadar İstanbul genelinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Anadolu yakasının doğu ilçelerinde (Çekmeköy, Şile, Sancaktepe, Kartal, Pendik ve Tuzla) 20-40 cm kar kalınlıklarının oluşabileceği öngörülüyor” bilgilerini paylaştı.
İstanbul Havalimanı’ndaki Operasyon Kontrol Merkezi’nde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da özellikle Marmara bölgesinde karla mücadele çalışmalarının olağanüstü bir şekilde devam ettiğini söyledi. Karaismailoğlu, “Cumartesi akşam saat 18.00 ile pazar sabah saat 06.00’ya kadar sıkıntılı bir durum gözüküyor, onun için de tedbirlerimizi aldık. İnşallah bir sıkıntı yaşatmamak için mücadele edeceğiz” dedi.
8 km’lik kuyruk
Türkiye genelinde birçok ilde etkili olan kar yağışı dün de etkisi sürdürdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis, Bayburt, Gümüşhane, Ordu, Sinop, Samsun, Düzce, Bolu, Tekirdağ’ın Çorlu, Kapaklı, Saray, Çerkezköy ilçeleri, Konya’nın Seydişehir ilçesi, Kars, Karaman’ın Başyayla ilçesinde bugün eğitime ara verildi. Yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle sorun yaşanmaması için Anadolu ve Trakya yönlerinden İstanbul’a TIR ve kamyonların girişi dün saat 04.00’ten itibaren yasaklandı, TIR ve kamyonlar sürücülerinin İstanbul’a geçişine izin verilmemesi nedeniyle TEM yolu Şekerpınar gişelerinden itibaren 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu oluştu.
Trafik, bu noktada neredeyse durma noktasına geldi. İstanbul ve Ankara’yı birbirine bağlayan Bolu Dağı TEM yolu geçişinde aralıklarla hafif kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, güzergâhlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Dün karın yanı sıra fırtına da etkili oldu. Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, dün Kuzey Ege Denizi’nde poyraz nedeniyle bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Bursa Deniz Otobüsleri’nde dün bazı seferler yapılamadı.
Köy yolları kapandı
Doğu Anadolu Bölgesi’nde önceki akşam etkili olmaya başlayan kar yağışı dün sabaha kadar sürdü. Erzurum’da 1101, Kars’ta 132, Ardahan’da 56, Ağrı’da 52 ve Muş’ta 32 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare, Karayolları ve belediye ekipleri, kapalı yolların yeniden açılması için çalışma başlattı.