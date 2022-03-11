THY 180 seferini iptal etti

THY yarın İstanbul Havalimanı'ndan planlanan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 18 seferini iptal etti. Öte yandan THY, İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle, buzlanmayı önlemek amacıyla şu ana kadar İstanbul Havalimanı'nda 91, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 36 uçağa 'de-icing' ve 'anti-icing' işlemi uyguladı,

Türk Hava Yolları (THY), yarın İstanbul Havalimanı'ndan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 18 olmak üzere toplam 180 seferini iptal etti. İstanbul Havalimanı'nda planlanan uçuşlar devam ederken, bugün kalkış ve iniş olmak üzere toplam 771 uçuşun gerçekleşmesi bekleniyor.

İstanbul'u etkisine alan kar yağışının ikinci gününde uçuş kısıtlamasına gidildiği İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler planlandığı gibi yapılmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde her iki havalimanına iniş yapacak olan uçaklar pist temizleme çalışmaları nedeniyle havada kısa sürelerde bekleme yaparken, kalkış yapacak uçaklar ise de-icing sırasına girdi. Her iki havalimanından bugün yapacağı toplam 213 seferini iptal eden THY, yarın (12 Mart) için de İstanbul Havalimanı'ndan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan da 18 olmak üzere toplam 180 seferini iptal etti. Ayrıca İstanbul Havalimanı'ndan bugün kalkış ve iniş olmak üzere toplam 771 uçuş planlanırken, 10.30 itibariyle bu uçuşlardan 211'i gerçekleşti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında kapasite azaltılması başta olmak üzere çeşitli tedbirlerin alındığı İstanbul'un havalimanlarında uçuşlar aksamadan devam ediyor. İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş öncesi buzlanmayı önlemek için uçaklara, "de-icing" ve "anti-icing" adı verilen buz çözücü işlem yapılıyor. Şu ana kadar İstanbul Havalimanı'nda 91, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 36 uçağa 'de-icing' ve 'anti-icing' işlemi uygulandı.

UÇAKLAR BUZ ÇÖZÜCÜ SIVILARLA YIKANIYOR

Öte yandan uçaklar, pist başında de-anti Icing" işlemiyle buz çözücü özel sıvılarla yıkanıyor. Uçaklara buzlanmaya karşı özel bir sıvı püskürtülüyor. Özellikle uçakların gövdelerinin yanı sıra özellikle kuyruk ve kanatlarına buzlanmaya karşı, alkol ve glikoz karışımı sıvı ile yıkanıyor